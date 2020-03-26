專欄輪住嚟　把握機遇　反守為攻

這幾天球圈人士之間的閒談，都難免提及新冠狀病毒對世界和香港球圈的影響。最大的問題是疫情究竟甚麼時間會完，大家都不知道。疫情最終對香港足運有多大影響？其中的一個重要因素是，目前港超球隊的一眾贊助商所蒙受的經濟損失，是否會影響其贊助意欲。

經歷了社會運動和新冠狀病毒之後，港超能否新瓶舊酒，繼續胡混過關？每年暑假的指定動作，可能又要靠足總諸公到處張羅，看看這套「一雞死、一雞鳴」的大戲是否可以延續。球迷習慣了「閉門作賽」和免費直播，怎樣可以吸引他們重新養成「入場睇波」的習慣，甚至能提高賽事重開之後的入座率，這些都是重要的考慮。

各行各業都講Home office，很多行業在這些風高浪急的時刻，都會以生存和守業的考慮先行。但香港足球是一個積弱的行業，一眾持分者可以把握這段時間，好好想一想，當疫情一過，怎樣反守為攻，重新將職業足球定位，增加賽事的吸引力，並且齊心協力做好青訓，才能讓香港足運重返正軌。如果凡事不作為，就難免會被時代淘汰。相反地，凡事有危便有機，只要各港超聯球會能把握時機，做好準備，便能在疫情之後有所作為。

傑志

會長 伍健