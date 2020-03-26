踢咩位都冇所謂！許宏鋒：教練信我就得

「射手觸覺呀⋯⋯我只可以講我嘅進攻意欲仲喺度，仲好享受進攻樂趣，如果有機會，我都會衝上去試，始終自己之前都係踢前面。」今季為冠忠南區射入2個關鍵入球的許宏鋒說。「許前鋒」或許是許多球迷的心願，但現時的「宏鋒」則認為：「依家嘅我其實只要有狀態，打咩位置都唔成問題！」

圖/文：陳焌鏗

「宏鋒」在去年11月對陣香港飛馬和富力R&F時均取得入球，一球助球隊逼和對手，另一球則是一記「世界波」，讓球迷留下深刻印象。他透露狀態提升源於飢餓感強：「因為上季積落嘅傷患導致今季季初跟唔到球隊集訓，去年7、8、9月都冇練過波，去到9月尾先開始練番波，所以10、11月都係一個『餓波期』，每次落場都特別落力，加上自己休息咗咁耐，都覺得唔好意思，好想盡快貢獻球會，所以嗰兩個月自己狀態特別好！」

「宏鋒」補充：「嗰陣傷鼠蹊，跑又跑唔到，射波又用唔到力，連睇物理治療都話淨係可以唞，唞夠再做番啲力量訓練先可以斷尾，所以都幾困擾。」

射入兩個入球後，許多球迷期望「宏鋒」能重回前鋒位置，他卻認為：「踢左閘有左閘嘅作用，依家自己都算攻得守得，教練又信任我，畀我喺左路任攻，雖然有時教練會講，有需要嘅話會擺番我喺前面，喺前面入到波固然開心，但喺後面幫到防守又交到助攻嘅話，其實咩位置對我嚟講都OK。」

轉踢左閘、左翼衞已有4年多，「宏鋒」表示自己今季逐漸成熟，等到「收成期」，他感激列文和沈國輝這幾年間的教導：「列文上兩季練完波之後，會捉我同幾個後生仔加操，一對一咁教我哋，佢亦會同我講幾時上、幾時落，經過呢兩年之後，自己開始覺得有啲開竅，開始明白唔可以好似以前踢翼咁樣，係又衝唔係又衝。另外就係今年轉做助教嘅沈國輝，佢同我位置相同，會分享好多關於體力留放嘅嘢，會講解幾時應該上、幾時應該睇位，我同佢出外同房3年，傾咗好多呢啲嘢，佢哋兩個都幫咗我好多。」

【許宏鋒Profile】

出生日期：1994年2月4日

身高：1米78

體重：75公斤

位置：前鋒、左中場、左後衞

曾效力球會：橫濱FC（香港）、天行元朗、公民、標準流浪

現效力球會：冠忠南區

球衣號碼：12

26歲通天老倌 入選港隊隨緣

26歲，正值球員生涯的黃金年齡，雖然如此，但「宏鋒」未有想太多個人榮譽，只想好好為南區爭取好成績：「最大目標當然係幫球會攞冠軍，始終我哋年年都爭啲、爭啲咁，今季希望攞到錦標。其次係香港隊，不過外界對我嘅定位都唔係咁清晰，究竟許宏鋒係進攻球員定係防守球員呢，所以香港隊如果淨係要一個正宗左閘，我都唔知佢會唔會揀我，前鋒又有大把人選，所以隨緣啦。」

至於外流方面，曾在美國試腳的他謂：「如果有機會都會試，但首先要喺本地聯賽踢番好先，自己依家先成熟，想喺本地賽打響名堂先，畀人哋睇到許宏鋒攻得守得，係一個主力！」