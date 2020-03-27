FIFA疫情下新構思　球員自動延長合約

疫情下歐洲各大聯賽暫停，未知何時重開，各國聯賽及球隊蒙受巨大損失，在此艱難時期，國際足協因應疫情有新構思，其中一項建議是今夏開設超級轉會窗，就是將轉會窗延長半年，另建議球員合約自動延長。

英國《衞報》及《每日郵報》報道，國際足協近日成立工作小組，因應疫情研究各國聯賽面對的問題，尋求解決衣案。法國聯賽會主席卡亞佐早前提出，估計歐洲足壇因為今次疫情，在賽事暫停之下虧蝕40億歐元(約340億港元)，將會有半數球會捱唔住，出現破產散班潮，令球市崩潰。

在各隊自救之際，國際足協提出新方案，就是將今夏轉會窗延長半年，由以往7初至9月初，大幅延長至明年1月，形成一個持續半年的超級轉會窗，讓各隊因應經濟狀況出售或收購球員，重組球隊。

另方面，國際足協在球員合約問題大開綠燈，國際足協提出球員自動延長合約，以解決因聯賽重開後因為超出合約期限，球員無法比賽的問題，英國《天空體育》報道，由於今個球季勢必延長，因此希望球員合約亦能自動延長，與球季同步結束，當中涉及的薪酬及轉會事宜，繼續由球員與球會自行協商。