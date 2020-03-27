東奧爭牌要等一等！何詩蓓有Plan B

東京奧運因為新冠肺炎延期至下年舉行，香港獎牌希望之一的「混血飛魚」何詩蓓表示，「雖然過去幾星期已做足心理準備，但當IOC（國際奧委會）正式宣布的時候仍感到一點失落，始終我為奧運付出了很多精神和時間。」不過她與運動品牌Arena設計泳衣的計畫則會繼續進行，並且在不久的將來面世。

據悉，IOC傾向讓各項目的奧運資格保留至2021年，即將出戰至少2個個人項目的何詩蓓表示，接下來會稍作休息，之後重新出發，繼續努力備戰。如何將巔峰狀態調節到在明年出現？這相信是她將要籌畫的重點。

只得22歲的何詩蓓（Siobhan）去年四月在香港長池游泳計時賽在100米及200米自由泳達A標，之後一直在美國專注訓練，去年七月在世錦賽與隊友合力取得兩張奧運自由泳接力入場券，200自更游出香港紀錄的1分54秒98秒得第4名，足見她已經游進世界頂尖行列。國際知名游泳網《SwimSwam》更評選何詩蓓為2019亞洲最佳泳手。如今有多一年時間準備，以目前Siobhan正處於爆發及進步幅度來看，為香港贏得第一面奧運游泳獎牌絕對不是夢。

Siobhan不忘提醒大家不要鬆懈，齊心抗疫：「現在最重要的是大家保持奧運精神去面對不同的挑戰，尤其是現在抗疫時期，大家都不可以鬆懈，希望之後的日子全世界都可以健康。」這位香港游泳之星早前計劃和游泳品牌Arena合作設計泳衣 ，作為她征戰奧運的戰衣，她表示合作計畫會如期進行，「希望大家可以支持我和這個泳衣系列。」

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