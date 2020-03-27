利物浦警號？英足總宣布5級聯賽今季作廢

英國新冠肺炎疫情嚴重，由英超至英乙嘅聯賽都全面暫停，可唔可以踢得番仲係未知之數，今季成績點樣計亦引起極大爭議。英格蘭足總周五(27號)宣布，屬於業餘組別嘅全國聯賽（National League）第3至第7級賽事，球季將會即時終結，而且今季嘅成績會全部作廢，意味任何冠軍同升、降班。

英格蘭足總聲明表示：「英格蘭足球面臨嚴峻挑戰，所有決定都係想保障賽事嘅利益，我哋最關注嘅係所有球會、球員、職員等嘅健康。」全國聯賽係英超、英冠、英甲同英乙之下嘅第5級聯賽，而業餘嘅全國聯賽本身亦有7個級別，今次英足總嘅指令就包括第3級至第7級賽事，合共有91個地區聯賽受到影響。

今季成績取消當然會引起好多利益衝突，好似原本屬於第6級聯賽球隊澤西公牛(Jersey Bulls)，今季踢27場錄得全勝，領先緊20分下已經確定升班資格，但係英足總嘅「取消令」就累佢嘅「白贏」。另一支第6級聯賽球隊南希爾茲(South Shields FC)喺停擺前亦以13分領前，升班在望，點知突然被告知成績取消，球會主席卓夫湯臣已經表明考慮打官司：「球會已經去信足總表達強烈抗議，唔排除會採取法律行動，無論上訴結果係點球會都會繼續經營，但無可否認呢個決定對球隊財政打擊極大。」

更多球迷關注嘅係，英格蘭足總今次「一刀切」式取消91個聯賽今季成績，將來會唔會用同一方式應用喺更高級聯賽，包括全球關注嘅英超身上，如果澤西公牛連已經確定到手嘅升班資格都可以取消，咁仍未鎖定英超冠軍嘅利物浦，會唔會成為另一隊澤西公牛呢？