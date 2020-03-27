梁梓翺投群馬草津溫泉青年軍　為闖日職鋪路

去年底歐陽耀冲及彭林林，飛赴日本千葉參與「試腳」，消息備受球迷和傳媒關注。不過，早在「歐冲」和「林林」赴日前的3個多月，已有香港球員成功搶灘，獲當地球會收歸旗下。現年18歲的前港青後衞梁梓翺（Owen），去年9月透過Mirai Soccer 的「Project J」，赴日參與群馬草津溫泉青訓學院一星期的「試腳」訓練，最終憑優異表現獲青睞，如願加盟群馬草津溫泉青年軍，為投身日職踏出重要一步。

文：戴陶蔚 圖：MiraiSoccer提供

在香港不少家長都認為「足球」和「升學」不可共存，當兒子去到某個年紀，必要為他或迫他在兩者之間，作出決絕的選擇，然而，Owen和其父母就毋須面對這個情況。一直獲父母全力追尋足球夢想的Owen，早於2015年就曾獨闖葡萄牙學法兩年，先後效力過艾斯杜尼U15，以及比蘭倫斯的U16青年軍。到去年9月，Owen透過「Project J」先通過在港的技術測試，從而取得赴日參加群馬草津溫泉青年軍，為期一星期的「試腳」訓練，最終獲取錄成為球隊一員。「好高興可以得到日本嗰面教練嘅垂青，我好清楚今次嘅機會唔係咁易得到，我會畀心機去練波，同完成個高中課程。」司職右後衞的Owen謂。

能夠加入群馬草津溫泉青年軍，「畀心機去練波」可以理解，但與「完成個高中課程」又有何關係呢？據Owen表示，「Project J」 在他「試腳」成功後，隨即安排其入讀當地的語文學校學習日語，為報考利根商業高校的入學試作準備。「Owen試腳得咗之後，就一直留喺嗰邊嘅寄宿家庭生活，每星期一至五早上學日文，期間3至4晚會參與球隊嘅訓練。到今年1月佢Pass埋個入學試，喺新一個學年開始，佢就係利根嘅高校生喇。可能Owen自己喺葡萄牙生活過，佢喺日本都適應得好快，寄宿家庭嘅高橋夫婦都讚佢比好多同年紀嘅年青人自立。」Mirai Soccer創辦人潘志鏗（Valen）表示。惟Owen補充謂在鄉郊地區的水上町生活有點苦悶，上網速度也很慢。「唔係投訴，反映啫！哈！哈！」

根據「Project J」的計劃，Owen在未來3年間，「足球」方面會先以由青年軍突圍，獲提升到預備隊參與地區聯賽為首要目標；「升學」方面則最少完成高中課程。「3年之後，Mirai Soccer會擔當Owen經理人嘅角色，透過同J2、J3球會嘅網絡，安排佢喺日本落班。當然，佢能夠喺未讀完高中，已經有球會簽佢，或者佢想邊踢波邊讀大學，我哋都會支援佢啦！」Valen說。

因疫情之關係，原定本月會短暫回港辦理學生簽證手續的Owen未能成行，在新學期開始前（原定4月），都會過住早上學日文，晚上練波的生活。雖然要與父母分隔異地，兼且過着刻苦的規律生活，但這位年青人不僅未有怨言，反而懂得感恩，他說：「我知道爸爸媽咪為咗畀我參與Project J，付出咗好多，每個月又要畀我生活費。好多謝佢哋咁支持我，呢3年我會好畀心機，逐步逐步挑戰更高層次，成為第一個喺日本職業聯賽落班嘅香港球員，同埋可以為香港隊上陣。」在Mirai Soccer的穿針引線下，Owen己獲得Kelme HK及Kelme Japan的個人贊助，稍後更會為Kelme Japan的產品季刊擔任模特兒。

【梁梓翺Owen檔案】

出生日期：2002年1月11日

司職：後衞

曾效力球會(只列部分)

灣仔U11、東方U13及U16、太陽國際U14及U18、艾斯杜尼U15、比蘭倫斯U16

現效力球會：群馬草津溫泉青年軍

MiraiSoccer致力發掘港澳台新秀

群馬FC青訓學院近年致力由台灣、香港和澳門，吸納15至18歲具潛質的年青球員，藉此增強本身青年軍實力，並以為日職提供新血為長期目標。Mirai Soccer作為群馬FC青訓學院香港及澳門地區代理人，在得到沼田巿巿長橫山公一的支持下，與群馬FC青訓學院「揸弗人」津久井功（下圖）合作的「Project J」，在每年6至9月期間，透過選拔和技術測試，揀選具潛質的港、澳年青球員赴日參與為期一星期的「試腳」訓練，情況就像Owen一樣。

「參與計劃嘅年青人，我哋每個星期都會親自向佢哋嘅父母做簡報，包括佢哋囝囝喺日本嗰邊訓練、讀書同生活嘅大小事。我哋亦鼓勵球員表達自己嘅意見，務求整個計劃可以順利進行。今年我哋希望『Project J』可以有最少4個年青球員可以加入，到2023年可以有第一位球員喺日職亮相。」Valen堅定地道。