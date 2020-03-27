疫境報喜！阿積士昏迷小將蘇醒情況轉佳

於2017年比賽中心臟病發作，一直昏迷不醒的阿積士天才小將艾迪克諾尼，繼2018年脫離昏迷狀態之後，近期病情再有好轉。諾尼兄長近日於荷蘭當地電視節目報喜，話諾尼已經可以出院，回到家中繼續接受康復治療，並表示諾尼已經可以進食，以及開始辨識到親友身份，以擺動眉毛和身邊人作簡單溝通。

諾尼於2017年一場和雲達不來梅嘅熱身賽中，喺冇同人有身體碰撞下，突然心臟病發作倒地，因為事態嚴重，當時比賽已立即終止，諾尼亦畀直升機送到醫院急救。其後諾尼雖然心臟跳動回復正常，但心臟問題卻誘發到佢陷入昏迷，之後證實腦部永久性損傷。

在電視節目中，諾尼兄長提到胞弟能夠意識到自己所身處的環境：「佢知道自己喺邊，知道自己返到熟悉嘅環境，同屋企人一起。我哋會同佢一起睇波，同佢傾計，佢有時會表露情感，表露出笑意，令到我哋非常鼓舞。」但他表示諾尼雖然已經擺脫昏迷，但依然需要臥床受家人看護。

現年22歲的諾尼被譽為係阿積士近年極具天賦的未來之星，他與同期的馬菲斯迪歷特、法蘭基迪莊、祖斯甸古華特和雲迪碧克等新星一起於梯隊冒起。出色的球技和開朗的性格，令他在球迷和隊友之間都擁有極高人氣，因此當呢位小將出事後，效力羅馬嘅前隊友祖斯甸古華特，就選擇了諾尼的34號球衣，向呢位好友致敬，而阿積士近年奪冠走上頒獎台時，都會見到球員或球迷帶上諾尼的34號球衣一同慶祝。