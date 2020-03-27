無波踢趁機發展副業　加里夫巴利人望高處

新冠肺炎疫情嚴峻，全球賽事接近9成都叫停，球員無波踢，趁住呢段時間管理一下自己嘅副業就最好。皇馬球星加里夫巴利嘅第二間酒吧餐廳最近開幕，更加以佢另一所愛──高爾夫球為主題，睇嚟「大聖爺」已經為自己退役鋪定後路，佢話逆市開業係想畀個地方大家抖抖氣，舒緩一下壓力。

有球迷曾經以「威爾斯.高爾夫球.皇馬」諷刺加里夫巴利，話佢將皇馬嘅位置排喺高球之後，事實上佢本人都無否認，最近佢返到家鄉卡的夫城就開了「PAR.59」（59桿）嘅高球主題酒吧餐廳，呢間係繼「Elevens」（11人）足球主題餐廳之後，再喺家鄉擴展餐飲事業。

開設高球主題餐廳

「點解叫59桿？因為打到60桿嘅人已經少之又少，絕對係神級，如果打到59更加不得了，我最佳成績都係67桿……」巴利講起高球已經相當雀躍，而「PAR.59」裏面更設有迷你高球場，完全滿足高球發燒友，「依家環境咁大壓力，我就係想嚟到呢度嘅朋友，可以約三五知己傾下計，唔好飲酒唔緊要，可以推桿輕鬆下。」

加里夫巴利加盟皇馬嗰陣，已經有人畀咗個朵佢，叫「高球手」，呢個朵本身想揶揄吓佢，但偏偏佢又相當接受，「我的確係高爾夫球手，大家無睇過啲相咩？坦白講，我好鍾意呢個花名，踢波係我排第一嘅運動，我會付出最多，同埋將自己最好嘅全投落去；而高球係我嘅嗜好，佢可以畀我跳出足球圈以外，一個冷靜、放鬆嘅地方。」

30歲嘅加里夫巴利出年（2021年）就同皇馬完約，佢受傷咗一排，已經好耐無落場，最近有消息更話皇馬已經「開門」畀佢走，預計夏天可能賣走佢，睇嚟佢如果離開皇馬，轉去打GOLF，考慮開展佢第二個運動生涯都得喎！

鍊完伊波拉抗新冠

今次新冠肺炎疫情已演變為全球大流行，球圈有錢出錢，有力出力，而加里夫巴利喺2014年都有幫手抗疫，呼籲全球「打倒伊波拉病毒」！

當年國際足協（FIFA）配合全球宣傳打擊伊波拉病毒，特別搵嚟最紅嘅球星，拍咗一條『11 vs 伊波拉』的宣傳片，除了邀請到巴利之外，仲有C朗、尼馬、沙維同非洲球星杜奧巴等等，真係粒粒皆星，仲有一句口號「團結！我哋可以打贏伊波拉」，為全球健康出一分力。