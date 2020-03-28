身份象徵　C朗買限量版超跑

一向愛車嘅C朗又有新玩具，呢名祖雲達斯射手豪花850萬鎊（約8,050萬港元）買入法國超跑品牌Bugatti嘅新車Bugatti Centodieci，呢架靚車最威水之處唔係錢，而係有錢都買唔到。

Bugatti為紀念已故品牌始創人Ettore Bugatti嘅110歲冥壽，喺1991年推出嘅EB110超跑。廠方喺舊年品牌創立110周年，特別發表以EB110作藍本打造嘅Centodieci（意思即110），而且只係全球限量10輛。

呢架超跑由0至62公里只需2.4秒，最高時速達236公里，據知Centodieci舊年仲未正式亮相就宣布經已售罄，C朗係其中一名幸運兒。

C朗本身已經擁有兩部Bugatti，係呢間法國車廠嘅擁躉，不時會攞架車出嚟影相放上IG，有指佢係車廠VVVIP，所以有特別渠道買入呢間靚超跑。德國《圖片報》向Bugatti求證有關消息，車廠冇否認，但唔肯進一步提供資料。