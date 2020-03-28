拿度、加素合力打擊疫症

新冠肺炎疫情肆虐，已令全球體壇陷入癱瘓，不少運動員不幸確診染病，更有死亡個案出現，各國體壇猛將即使被迫停練停賽，但想盡辦法力抗世紀惡菌，網球及NBA兩大球星拿度及加素更號召西班牙群星拯救國家，堅決一定要打贏這場仗。

已被世衞確認為全球大流行的新冠肺炎，在歐洲擴散迅速，意大利成為最多人確診的歐洲國家，而西班牙亦有超過5.6萬確實，累計死亡人數突破4千；擁有19個大滿貫錦標的網壇「泥地王」拿度眼見國家受到疫情重擊感到心痛，並立即行動與籃球名將加素拍住上：「西班牙人從來無令我哋運動員失望過，今次我哋都唔會令佢哋失望。」

他們期望籌集1100萬歐元(約1.1億港元)的目標，拿度透露整個計劃構思，聯絡兩屆NBA總冠軍功臣之一的加素立即成事，加素表示：「我哋嘅目標籌到1100萬歐元，可以幫助135萬人，呢班人係受到疫情嚴重影響，我相信可以成功，今次一定打得贏。」這個的計劃會配合紅十字會，當中包括醫療物資、醫院增加設備，而最重要是受影響的家庭。

拿度提出「眾籌」行動之後，由於他本身在體壇人緣良好，大批老友立即響應，特別是這位超級足球迷更有一班足球巨星支持，世界盃功臣之一的前西班牙國家隊門將卡斯拿斯即在個人社交平台力撐：「我哋一定盡自己能力，我已經捐款。」至於前西班牙領隊洛佩特吉亦幫手呼籲：「我希望所有運動員都可以加入今次嘅慈善活動，能夠回報支持我哋嘅人，那怕只是一點點心意。」

日前，瑞士網球天王費達拿與太太米爾卡已捐出100萬瑞士法郎協助抗疫。阿根廷的美斯及曼城領隊哥迪奧拿都先後已捐款援助醫療中心。

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