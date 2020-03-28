利物浦首冠夢碎？英超多隊籲取消球季

英國肺炎疫情失控，連查理斯王子同首相約翰遜都相繼中招，愈嚟愈多英超球隊開始轉風向，根據權威體育網站《The Athletic》報道，多支英超球隊呼籲取消今個賽季。利物浦想為新嘅英超盟主希望可能會幻滅。

該報道指，韋斯咸副主席嘉倫之前提出應取消今個球季，被球迷甚至球圈人士鬧爆，上周20支球隊開完電話會議，作出球季必須要完成嘅承諾，但只係基於7.6億鎊電視轉播考慮。

隨住疫情愈嚟愈嚴重，體育賽事變得次要，各隊都開始擔心，《The Athletic》引述消息指，有英超高層表示，無論結果如何，都願意承擔取消賽季嘅後果：「依家唔係體育嘅時候。」

報道亦提到利物浦嘅問題，有球會主席斥責，喺疫情嚴峻時期講聯賽幾時重開實在令人憤怒，喺道德上令人難以接受：「我明白利物浦嘅狀況，相對國家依家嘅環境下，佢哋攞唔冠軍真係唔算乜嘢大事。」

如此同時，英超賽會當地時間周五（27日）發表聲明，稱同英格蘭足球聯賽（EFL）及英格蘭職業足球運動員協會（PFA）舉行會議，指三方認同需要採取艱難決定，減少停賽對球會經濟嘅影響。聲明指出，英超、英冠至英乙的賽事暫停至4月30日，並喺條件許可之下重開，但最後又補一句，下個星期會再開會傾。