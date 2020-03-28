冠軍之王柏度落車 嚴選今夏自由身最強11人

西班牙翼鋒柏度洛迪古斯日前宣布，季尾將會離開效力5年嘅英超球會車路士，呢位32歲名將職業生涯贏過25個冠軍，包括為車路士贏過1次英超、1次英足盃同1次歐霸盃，重要錦標包括世盃、歐國盃、歐聯、歐霸、西甲、英超全部贏過，稱得上係捧盃保證，可惜如此豐功偉績，依然未能幫佢獲得續約機會。其實除咗柏度洛迪古斯，今夏亦有唔少球星恢復自由身，足以組成一個具備爭標實力嘅最強11人陣容。

1.鋼門哥迪奧巴禾夠經驗

哥迪奧巴禾自2016年加盟曼城後表現好壞參半，不過呢位門將以隊長身份幫智利連贏2015、16兩屆美洲國家盃，而且國家隊上陣次數達123次，係歷來上陣第3多球員，大賽經驗唔需要懷疑，據報最有機會重返南美或轉赴墨超搵食。

2.PSG右閘梅尼亞攻強過守

比利時奪得2018世界盃季軍嘅正選功臣梅尼亞，雖然司職右閘，不過佢嘅進攻能力絕對比防守表現更出色，而且能夠喺球星如雲嘅巴黎聖日耳門（PSG）穩佔右路正選，已經係實力保證，由於同球會續約條件有分歧，有傳會轉投德甲多蒙特。

3.堤亞高施華大戰定心丸

堤亞高施華曾被譽為球壇第一中堅，不過歲月不饒人，體力下滑成為演出走下坡嘅最大原因，好彩佢嘅經驗、路數喺巴黎聖日耳門依然數一數二，每逢大戰仍被委以重任。隨着PSG逐漸換班，堤亞高施華離隊幾成定局，但仍有機會留喺歐洲球壇立足。

4.國米拿玻里爭奪維頓漢

維頓漢效力熱刺8年表現一直穩定，可惜始終未能一嘗捧盃滋味，上屆歐聯決賽落敗與領隊普捷天奴嘅離開，堅定咗呢位比利時國腳離隊嘅決心，如無意外，佢最大機會轉去意甲落班，國際米蘭同拿玻里都對佢表示有興趣。

5.古沙華下一站「兵工廠」？

2015年由摩納哥加盟後，後衞古沙華為PSG贏盡國內各大錦標，不過自從祖安巴尼特來投開始失去正選位置，而且有感近年成就苦無突破，有意離隊尋求新挑戰，傳聞英超「兵工廠」阿仙奴將會係佢下個落腳地。

6.韋利安傳過熱刺撐「契爺」

先後為車路士贏過國內三大錦標同歐霸盃冠軍嘅韋利安，從不錫身深得球迷歡心，但因領隊林柏特主張年輕化，漸漸不受重用，情況猶如柏度洛迪古斯，據報或會轉投倫敦死敵熱刺，再度追隨「契爺」摩連奴。

7.拉爾拉拿後備落場一樣掂

拉爾拉拿球風明顯同利物浦領隊高普格格不入，雖然不時以後備身份落場都有好表現，但想保持穩定出場機會卻不得不走，以其能耐相信唔難喺英超搵到新東家，阿仙奴曾經表示有興趣，但轉投李斯特城、韋斯咸等中型班相信更合適。

8.碧咸搵大衞施華做生招牌

大衞施華效力曼城第10個球季，能夠4度捧走英超冠軍，見證曼城登上高峰，絕對稱得上功成身退，之前有傳佢會效法西班牙國家隊隊友恩尼斯達轉戰日職，同時亦有指碧咸嘅美職新軍國際邁亞密想搵佢做生招牌。

9.入球王梅頓斯夠搶手

今屆歐聯16強首回合對巴塞隆拿，梅頓斯攻入個人喺拿玻里第121球，與咸錫並列球會入球王首位，曼聯、車路士同國際米蘭都曾經表示對佢有興趣，不過有指拿玻里最終決定滿足佢嘅加薪要求，有望留隊。

10.馬體會簽卡雲尼機會大

卡雲尼以200球保持住PSG歷來最多入球紀錄，不過同堤亞高施華一樣經唔起歲月考驗，加上尼馬、基利安麥巴比同莫路伊卡迪相繼來投，離隊已係唯一出路，西甲馬德里體育會係成功羅致佢嘅頂頭大熱門。

11.馬里奧葛斯走都唔坐冷板

自從教練法夫爾上任後，馬里奧葛斯已失去正選位置，原本球會打算同佢續新約，不過呢名德國2014世盃冠軍英雄唔甘於淪為後備，決定他投再尋新挑戰，唔少英超球會都對佢虎視眈眈，有傳恩師高普執教嘅利物浦係其中之一。