港超聯　「藍鳥」職員家屬確診新冠肺炎

傑志周六（28日）晚上向外宣布，有職員的配偶外地回港後，確診感染新冠肺炎，為疫情以來首宗牽涉港超聯球隊的個案，而會方已即時下令所有職球員進行家居隔離檢疫，並接受病毒檢測，預計下周三（4月1日）有結果。

衞生署衞生防護中心周六（28日）在記者會中，公布當日確診新冠肺炎個案為42宗，當中37宗有外遊紀錄。同日晚上，香港足球隊傑志透過新聞稿發布，隊內有職員家屬感染新冠肺炎的消息。據會方提供的資料，該名職員的親屬曾在海外工作，於3月18日返港，而有關員工未有按球會規定作出申報和進行家居檢疫，而其配偶遂於周六（28日）確定感染新冠肺炎。球會現已下達指令，所有職球員以及轄下訓練基地員工即日起進行家居隔離檢疫，更會安排所有人接受病毒檢測，預計周三（4月1日）會有結果。

據資料顯示，涉事職員工作的石門賽馬會傑志中心，早於2月初已暫停所有足球學院課程及公眾訂場服務，並嚴格進行清潔，加強中心防疫工作，場地只供一隊及其他港超聯球隊操練。惟「藍鳥」上場賽事正是18日對理文的港超聯補賽，未知該名職員有否出席，球隊當日過後有繼續在訓練中心操練，而另一支球隊和富大埔據稱亦有在19至21日期間，在傑志中心備戰上周日（22日）對富力R&F的「足總盃」賽事。直至周一（23日）政府下令關閉私人遊樂場地的會所後，會方才叫停訓練，如今隨着這宗個案，傑志隨即宣布場地關閉，並進行深層消毒工作。