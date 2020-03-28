為好波之人發放鼓勵　40位MOM一眼睇晒！

本地波自本月22日定出「足總盃」決賽組合，足總翌日召開緊急董事會後，決定「休戰」最少3星期。屈指一算，原來3月22日一仗，正係「仁和堂滴雞精ManOfTheMatch」去年11月3日推出以來，總共誕生了40位MOM，現在《我撐港超聯》就和大家回顧一下，重溫這批「MOM」的風采。

因應新冠肺炎疫情，本地波在「休戰」3星期前，經歷前後21日的「閉門作賽」，分別上演了16場「菁英盃」、8場「足總盃」和兩場「中銀人壽香港超級聯賽」。球迷朋友雖然無法入場，但在足總（24場）、冠忠南區和理文（各自主場的港超聯）提供下，仍然可以透過on.cc東網提供的直播為愛隊打氣。

少少掌聲換來最大推動力

有直播就有「仁和堂滴雞精ManOfTheMatch」，作為MOM的冠名贊助，仁和堂滴雞精日前就在facebook專頁上載了一篇感言，當中提到：「……見到球員拎住獎項時嘅開心樣，其實香港運動員真係好需要大家嘅支持，哪怕是少少掌聲同少少鼓勵，對佢哋嚟講已經係好大嘅推動力。」

據每次都會為MOM撰寫得獎感言的「大頭」表示，無論當選的是沙場老將還是年輕新秀，正選球星抑或後備奇兵，由他們知道自己當選一刻，到接過獎座和滴雞精，再拍照留念，大部分都會展現燦爛笑容，更遇過有激動落淚。所以非常感謝贊助商的支持，願意出錢出力為球員提供鼓勵和正能量。

迪高首人蘇沙3度獲獎

首位當選「仁和堂滴雞精ManOfTheMatch」的是東方龍獅中場迪高，其隊友包括艾華頓、鍾偉強、梁振邦和辛祖都曾先後當選，其中隊長梁振邦曾經「起孖」最威。至於其他球隊曾兩奪MOM的，還有冠忠南區後衞許宏鋒和中鋒查維斯，以及傑志的翼鋒費蘭度；而至今僅一位球員能3膺MOM，就是傑志的射手蘇沙。

龍門代表錢兆琛夠激動

位置方面，無疑中、前場球員當選機會較大，但司職後衞的MOM也不少，像愉園中堅摩域治、冠忠南區的左翼衞陳凱柏、和富大埔中堅唐道碧和杜度，以及理文中堅列斯奧。至於和富大埔的門將錢兆琛，則是40位當選者中，唯一一位門將，亦是第一位激動落淚的MOM。

查維斯賽後補領都開心

另一個有趣的紀錄，就是「大水牛」查維斯乃唯一一位，未曾親手接過獎座和滴雞精的MOM。話說今年1月18日，冠忠南區作客大埔運動場賽後，因擔心交通情況，兩隊球員都以高速離開球場，到完成直播想頒獎之際，始發現球員更衣室已人去樓空，只好託球會將獎座和滴雞精轉交查維斯。

傑志球員7度當選最多

球會方面，傑志有球員7度當選最多，其次是6次的東方龍獅，5次獲得殊榮的球會則有冠忠南區、富力R&F、理文及和富大埔。另外，愉園、香港飛馬和佳聯元朗各錄得兩次，最少僅得1次的是標準流浪，當選球員為史提芬。

第1至40名「仁和堂滴雞精ManOfTheMatch」

1◢迪高（東方龍獅）

2◢許宏鋒 (冠忠南區）

3◢許宏鋒 (冠忠南區)

4◢費蘭度（傑志）

5◢羅港威（富力R&F）

6◢摩域治（愉園）

7◢林柱機（富力R&F）

8◢顏樂楓（理文）

9◢李康廉（理文）

10◢蘇沙（傑志）

11◢查維斯（冠忠南區）

12◢蘇沙（傑志）

13◢查維斯（冠忠南區）

14◢艾華頓（東方龍獅）

15◢基爾頓（傑志）

16◢亞哥斯達（理文）

17◢加維蘭（愉園）

18◢陳凱柏（冠忠南區）

19◢陳肇麒（香港飛馬）

20◢費蘭度（傑志）

21◢米基爾（佳聯元朗）

22◢孫銘謙（和富大埔）

23◢尼迪利（理文）

24◢伊高沙托尼（富力R&F）

25◢蘇沙（傑志）

26◢錢兆琛（和富大埔）

27◢史提芬（標準流浪）

28◢鍾偉強（東方龍獅）

29◢迪布利（富力R&F）

30◢黎格爾（佳聯元朗）

31◢梁振邦（東方龍獅）

32◢唐道碧（和富大埔）

33◢陳晉一（傑志）

34◢慕沙（香港飛馬）

35◢基奧雲尼（富力R&F）

36◢梁振邦（東方龍獅）

37◢金承龍（和富大埔）

38◢列斯奧（理文）

39◢辛祖（東方龍獅）

40◢杜度（和富大埔）