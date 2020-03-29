正！有得翻睇英超經典戰

Now Sports由周一(30日)晚開始，會同大家重溫英超歷來經典戰役！早前Now Sports喺Facebook舉辦咗一個投票活動，畀球迷選出最想重溫嘅英超經典賽事，結果引起坊間極大迥響，所以Now Sports決定由周一開始，逢星期一至星期五晚上8點，重播經過精挑細選嘅英超經典戰役，並配以全新廣東話評述，以不同角度和大家分析比賽，讓球迷過足波癮。

呢啲經典場面包括2011年曼聯主場8:2拆廠、利物浦同阿仙奴喺2009年合演一場4:4嘅入球騷，曼城2013年補時階段連入2球反勝昆士柏流浪，以較佳得失球差力壓同分嘅曼聯贏得英超冠軍等。

另外每晚10點半Now Sports亦會播出《足球特輯》及《球星眼中的英超猛將》，專訪傑斯、班尼斯等極具標誌性嘅英超球星；如果大家想重溫英超Big6今季表現，每晚6點及11點亦可安在家中收看今季Big6球隊精選賽事重溫。

英超經典賽事播放時間表(只列部分)

日期 時間 賽事(球季)

30/3(一) 8:00pm 曼聯8:2阿仙奴(2011/12)

31/3(二) 8:00pm 曼聯4:3曼城(2009/10)

01/4(三) 8:00pm 曼聯1:6曼城(2011/12)

02/4(四) 8:00pm 利物浦4:4阿仙奴(2008/09)

03/4(五) 8:00pm 曼城3:2昆士柏流浪(2012/13)

註：逢星期一至星期五晚上8:00於Now 621播放。