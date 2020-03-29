【官宣】珀斯光輝「臨時解僱」全體職球員！

澳職因為新冠肺炎疫情宣布暫停，即時引爆重大危機！珀斯光輝班主沙治日前宣布，球會已經決定將全體職、球員「臨時解僱」，即係唔會再向佢哋支付人工，而且話澳職其他球會都準備跟住行呢一步。澳洲球員工會已經即時抗議，要求珀斯光輝立即重聘所有員工。

沙治日前表示：「我希望珀斯光輝繼續喺澳職比賽，而要令球隊可以繼續生存嘅唯一方法，就係作出呢個決定(臨時解僱)。所有澳職球會都同意，佢哋會係今個月31號前公布呢個決定。」據《先驅報》消息，除咗少數富有球會之外，11間澳職球會中大部份都同意呢個行動。

不過，澳洲球員工會嘅反應就相當激烈，會方隨即發出聲明反擊：「幾個星期前，球會選擇要球員離開家人，喺疫情嘅重大危險之下比賽，到依家有問題，就覺得可以唔使出糧畀球員。我哋要求珀斯光輝立即重聘所有職球員，否則我哋會採取法律行動，要求重聘兼索償至少60萬美元。」

珀斯光輝係澳職少數有一名班主獨資擁有，不過沙治已多次表示有意賣出球會股份，而且球隊每年虧損達到200萬美元，今次聯賽停擺令球隊冇晒收入，經營更加困難。據報澳職有超過一半球員嘅合約都係去到5月底完結，珀斯光輝亦只有12個球員嘅合約係去到下一季。