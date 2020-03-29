和富大埔人氣王　孫銘謙你問佢答

因應新冠肺炎疫情，本地波由3月23日起「休戰」3星期，這段期間「我撐本地波」facebook專頁，再次推出深受球迷朋友歡迎的環節《我撐同球員傾吓偈》。第一擊已於上周三（25日）完成，「大頭」找來近日人氣急升，表現愈來愈搶鏡的和富大埔年青球員、能攻擅守的「孫銘」孫銘謙，親自解答球迷的問題。

Ｑ：球迷的問題 「孫銘」：孫銘謙的回覆

Ｑ：「 呢段時間球場封咗冇得踢波，諗住點樣保持自己球技和狀態？」

「孫銘」：「首先我會跟住球隊嘅要求，喺屋企做啲體能訓練保持狀態，如果情況許可嘅話，會落去附近街場自己玩吓波，或者出街跑吓步。」

Ｑ： 「你鍾意打左閘定左翼多啲？」

「孫銘」：「當然係左翼啦！因為自己一向都比較鍾意參與進攻，同埋防守會踢得無咁放膽，不過其實任何進攻位置我都鍾意，只要唔係後衞就最好喇！」

Ｑ：「你最難忘係邊場球賽呀？來到和富大埔有乜感覺呀？」

「孫銘」：「最難忘嘅比賽係今年代表大埔踢嘅嗰場『亞冠』外圍賽，因為嗰場自己鹵莽而攞咗紅牌，令到球隊大敗而回。明明呢場波係一個好難得嘅機會，但係自己就親手「拉」走咗佢，所以特別難忘。 亦都因為呢場波大埔畀到我好溫暖嘅感覺，因為無論教練、隊友、以至球迷，就算我嗰場踢得咁差，佢哋都一路鼓勵我，完全無因為咁而責怪我，反而掉番撞頭安慰我，同我講笑希望我唔會太過自責。當然佢哋都會同我講番點改善，但係佢哋呢啲舉動真係令我覺得好Ｗarm。」

Ｑ：「現役外援之中你覺得邊個最難應付？」

「孫銘」：「伊高沙托尼，因為佢速度快之餘又靈活，左右腳都好純熟，而且佢進攻手法多變，又會配合假動作，所以對住佢嘅時候好難知道佢加速嘅時機同埋去邊一邊，好難阻止佢推進。」

Ｑ：「誰是你偶像，點解？最有信心嘅位置及打法？點樣改善自己嘅弱點？」

「孫銘」：「美斯，因為佢無論變速、轉向、射門觸覺，甚至乎傳球質素同球場上面嘅視野都係世界級，踢出嚟嘅足球亦賞心悅目，所以球員嚟講我最鍾意佢。最有信心嘅位置可能係右翼？呢個其實自己都未太清楚，打法方面我又無乜太大所謂，不過當然希望有份上去進攻，至於改善自己方面，我覺得平時練完波同隊友互相切磋，係一個有效嘅改善方法。因為不論你同佢哋1on1、鬥射波、傳波都好，你都可以從佢哋口中得知佢哋嘅諗法，可能佢地會同你講到一啲，自己都唔會發現到喺假動作或射門姿勢方面嘅壞習慣，所以我認為同佢哋互相競爭同幫助之下，做任何改善訓練都會事半功倍。」

Ｑ：「香港球壇之中你最敬重邊一位前輩？」

「孫銘」：「陳文輝，因為佢對球隊入面嘅年輕球員十分照顧，無論喺比賽、練波、定球場外都會睇住我哋，比賽嗰陣知道年輕球員有時可能會好緊張，攞到個波都唔知點做，佢會特登跑去幫你等你有個傳波選擇，唔使亂踢畀人鬧；見你因經驗不足失位嗰陣會特登老遠咁跑番嚟幫你。練波嗰陣佢自己明明加操緊，有年輕球員有問題問佢，佢會即刻解答你，你可能預佢答你幾句？但係佢會肯花不下15分鐘去慢慢答你嘅問題，希望可以幫到年輕球員，仲喺側邊睇住你嘅姿勢有無錯，然後再教你點改善。佢對我哋嘅照顧同埋幫忙唔係必然嘅，但係佢依然落足心機咁教我哋，所以我想講佢對年輕球員嘅成長有絕大幫助。有佢喺球場上面令人覺得好安心。」

Ｑ：「點睇今季自己嘅表現？」

「孫銘」：「我覺得自己今年嘅表現比上年有進步，因為始終出場機會多咗，喺作出一啲決定上係成熟咗，但係依然有需要喺唔同細節位上落多啲苦功，例如喺攞波之前就諗定自己下一步要點做、掂到自己身後有冇防守球員，喺呢啲細節位方面進步先可以幫到球隊手。」

Ｑ：「點平衡足球同學業？」

「孫銘」：「今年我大部份時間都擺咗落足球度，所以某程度上都忽略咗學業方面，好彩我有時要趕功課或者有嘢唔識嗰陣，中大足球隊嘅隊友都好樂意幫我手，所以都算追得上學業進度。簡單啲嚟講就係識人好過識字，所以都想喺度多謝幫過我嘅每一位。」

Ｑ：「最欣賞嘅本地左閘同左翼？」

「孫銘」：「左閘係陳柏衡，因為上年同過佢喺大學做隊友，知道佢對自己嘅要求好高，而且佢好有拚搏精神，速度快得嚟又靈活。左翼就係安基斯，因為佢速度好快，可以喺邊路製做好多威脅，但係佢又唔會淨係死用速度爆人，突破期間經常加入假動作同插花，令防守球員難以應付。」

Ｑ：「想問你上年12月喺南韓踢『東亞盃』有乜嘢特別經驗或者感受?」

「孫銘」：「我覺得嗰一次嘅經歷對我嚟講非常寶貴，因為個次可以畀我同高水平對手比併當中，搵到自己嘅不足，例如我一直以嚟都認為自己速度唔會太差，但係落到場上先發現自己嘅變速完全跟唔上對手，而知道自己嘅不足，先令我知道要改善嘅方向，令自己更上一層樓，所以嗰次嘅旅程可以話係難能可貴。」

Ｑ：「孫銘，覺得加盟大埔最大得著係咩呢？」

「孫銘」：「我其實覺得加盟大埔嘅最大得着，係可以有一班好好嘅隊友，年輕球員會互相支持幫忙，練波辛苦時一齊捱，又會有經驗球員喺度輔助我地，畀我地喺佢哋身上學習，所以成隊波相處得好融洽同舒服。」

Ｑ：「效力地區球隊與非地區球隊有甚麼分別？」

「孫銘」：「雖然我喺呢方面嘅經驗唔多，但係我覺得分別在於地區球隊比較有凝聚力，球迷十分熱情，因為佢哋大都喺嗰區長大，所以亦較易對球隊產生歸屬感，而且大部分都係冇條件支持球會，不論順逆，都不離不棄。」