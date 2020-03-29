28歲港隊新丁打老虎　葉俊傑盡力‧心足

28歲，籃球員的巔峰期，身體還沒走下坡，技術和心智也隨着經驗累積愈趨成熟。但如果說，28歲的新人呢？第1次穿起港隊球衣，第1次參加大型國際賽事，第1次挑戰世界前3的強權，都是新鮮的、自豪的、震撼的……我問葉俊傑這個機會會否太遲，他豁達笑笑：「遲到好過沒到。」文：許思彤

還記得2月，亞洲盃外圍賽20人名單曝光時，望着葉俊傑的名字，想起他在一個電視訪問說過：「我的目標，是打香港隊。」鏡頭前的他，自信滿滿的樣子，其實不然：「坦白說，最近兩年已經很少想這件事。」港隊一直採取「以老帶新」的方針，吸納的新血都是葉耀邦、徐遠征這些20歲出頭的小伙子，「感覺未輪到自己，畢竟我快28歲了，算不上年輕。但與其說是運氣，不如說是機遇。」近年擔任港隊控衞的陳兆榮不幸受傷，徐遠征又因國籍問題未能參加FIBA賽事，「我才有機會代表香港，很驚喜，也很珍惜。」

對澳洲大開眼界

上一次代表香港，要數港青時期。小時候的世界很簡單，「競爭沒那麼大，覺得只要繼續打球，就會上到港隊。」但現實沒有想像那麼理所當然，從港青到港隊，他等了差不多10年。「中間經歷了很多事，在甲一打後備，甚至無法出場，直到去年來到滿貫……」很快成為必然正選，雖然不是得分主力，但組織能力、傳球視野都讓人眼前一亮，是滿貫上季聯賽收穫亞軍的功臣之一。葉俊傑說了很多入選港隊的原因，唯獨說漏了他的努力。「打籃球，當然希望愈打愈好，而入到港隊，就證明你是香港比較好的一批球員，總算對得起自己。」他點點頭，沉默半晌：「這兩年是我最開心的日子。」

正正式式穿起港隊球衣，一來就要「打大佬」，面對世界排名第3的「亞洲一哥」澳洲，結果是上了一課超過60分分差的震撼教育。「哇，真的差很遠！澳洲不需要太多花巧，只用最簡單的打法，跑空檔、傳空檔，就射了整整20顆三分球。香港可能看太多NBA，總想開發不同技術，卻忽略了基本功。加上澳洲人材多，百裏挑一和十裏挑一比較，當然是前者好。」那場比賽，後備上陣的葉俊傑獲得2分及3次助攻，他形容為合格表現：「第1次打這種大型比賽，我沒想太多，只告訴自己有多少出場時間都要把握。拚至下半場體能回落，仍能保持低失誤率，算是合格。」

為滿貫爭取首個冠軍

回到香港，回到滿貫，滿心期待新一季的來臨，卻被疫情殺個措手不及。「阿懃（蔡再懃）、阿Ga（方誠義）和肥煒（黃鎮煒）加入，讓各個位置齊整了許多，今年應該是最接近冠軍的一年。我們從10月開操，練習再辛苦都無所謂，落到場就值得，現在不能落場才是最辛苦。」雖然籃總表示，銀牌和聯賽不會早於8月舉行，但葉俊傑仍在街場維持練習，如常跑步、健身，目標除了總冠軍，還要做好控衞該做的事，「朱Sir（朱耀明）希望我能夠提升效率，為隊友製造機會，找到手風順的隊友，合理分配球權。」

訪問最後，他提到了效力永倫的潘志豪，當年的香港第一控衞：「不像豪哥，我從來不是最突出的球員，但我希望別人談起葉俊傑，會覺得這是一個好球員，像豪哥一樣可以帶動隊友的好球員。」忽然想起，某次聽滿貫助教潘廣達說，葉俊傑身上有着潘志豪影子，其實在很多人眼裏，他已經是一個很好的球員。

港籃勝利關鍵在年底

2021亞洲盃外圍賽上月正式開鑼，適逢新冠肺炎爆發，香港籃球代表隊的經歷可謂一波三折。康文署在1月尾關閉轄下所有體育館，港隊頓失練習場所，連同較早前的農曆新年假，被迫度過了整整一個月的練習「空窗期」。另外，身處C組的港隊原定2月主場迎戰關島和澳洲，國際籃球總會（FIBA）調換主客次序後，關島政府又在賽前3日突然拒絕港隊入境。FIBA隨後宣布「關港大戰」延期，另有3場賽事，包括菲律賓對泰國、日本對中國、中國對馬來西亞同樣難逃延期命運。

臨時更改機票的港隊，先赴澳洲「打大佬」。面對世界第3的籃球強權，世界排名114位的港隊實力存在差距，加上疏於練習，即使首節咬緊比分，最終仍以52比115落敗。目前港隊以0勝1負的成績，在C組敬陪末席，下場比賽需要等到11月，先在27日作客新西蘭，後在30日回歸荃灣體育館主場迎戰關島。隊長惠龍兒表示，對關島是最有希望的一仗，會在主場球迷的打氣下盡力爭勝。願屆時香港已經康復，願贏波歸香港。

葉俊傑

出生：1992年3月24日（28歲）

身高：1米87

體重：85公斤

位置：控球後衞

籃球生涯：安青（2011-12）、福建（2012-16）、東方龍獅（2017-18）、滿貫（2018至今）

焦點獎項：

東南亞職業籃球聯賽冠軍（2017）

甲一聯賽冠軍（2018）

甲一聯賽亞軍（2019）

高級組銀牌賽亞軍（2019）