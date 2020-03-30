摩連奴評最佳陣容！敵人都照揀

各地聯賽停擺之下，西班牙《馬卡報》近日搵摩連奴、安察洛堤、伊巴謙莫域評選自己職業生涯以來，最佳11人陣容。「寸王」摩連奴仍然心繫車路士，其中8人係佢當年執教車仔嘅舊部。

摩連奴排出442陣式，門將係施治，4位後衞有3位係前「車手」包括泰利、卡維奴、加拿斯，右閘係國米名宿辛尼迪。

至於中場唔少得林柏特，仲有馬基列尼、奧斯爾，估唔到曾經同佢喺車仔鬧不和嘅夏薩特，佢都照揀。

前鋒方面，摩連奴揀咗杜奧巴同C朗，「寸王」同C朗喺皇馬合作時期，都傳出不和，睇嚟摩帥並冇放喺心。

至於安察洛堤心目中最佳11人陣容，包括門將保方，後衞有馬甸尼、泰利、堤亞高施華、卡富。中場分別為派路、施丹、林柏特、卡卡，前鋒係舒夫真高、伊巴謙莫域。

最後伊巴謙莫域排出433陣容，門將都係保方，後衞有前PSG左閘麥士維、尼斯達、堤亞高施華、杜林。中場有沙維、尼維特、韋拉，前鋒有朗拿甸奴、美斯，同埋伊巴謙莫域自己。