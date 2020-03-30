韓職削減6輪賽事 重創足球產業
2020年03月30日 16:19
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新冠肺炎疫情拖累韓職停擺逾月，賽程無可避免需要壓縮，聯賽會目前考慮將比賽輪數削減6輪，咁做事必對足球產業形成重創，球會盈利急降導致赤字出現。
過去由12隊參戰嘅韓職，採取3循環制，完成3個循環後，再分爭標、護級兩組，進行單循環附加賽，每隊全季會有38場賽事。然而疫情大爆發令韓職延期，剩下可用嘅半年多一啲時間，基本唔可能消化38輪比賽，所以聯賽會計劃4月初開會時，研究將聯賽由3循環改成雙循環，再加10場附加賽，令韓職所有球隊今季只需應付32輪賽事。
減少比賽數量帶嚟乜嘢傷害？以去季38輪比賽為例，韓職所有球場嘅入場總收益為162億3372萬8556韓圜（約1.03億港元），減少6輪比賽會損失幾少？表面睇按比例已經少咗六分之一，但係每隊踢少3場主場比賽，市場宣傳效力削弱，連帶廣告、商品銷售都會下跌，利潤自然減少。況且喺職業體育圈入面，贊助商嘅廣告效果優劣，將會決定下一份贊助合約嘅金額，長遠影響更加唔可以估量。
各個聯賽及主要錦標最新進展
1.歐聯、歐霸：暫停，兩項決賽暫未定確實日期
2.英超、英冠、英甲、英乙、蘇超：暫停，考慮6月1日復賽
3.西甲、西乙：暫停，直至另行通知
4.意甲：計劃5月9日重開
5.德甲、德乙：暫停至4月30日
6.法甲、法乙：暫停，直至另行通知
7.荷甲、荷乙：暫停至4月6日
8.葡超、比甲：暫停直至另行通知
9.俄超：暫停至4月10日
10.日職、日乙：日職計劃5月9日重開、日乙則5月2日復賽，日丙最快4月24日復賽
11.韓職：可能4月18日重開，球會對3循環聯賽縮短為兩循環存在抗拒
12.美職：4月12日重開
13.墨超：暫停，直至另行通知
14.澳職：暫停，4月22號再決定復賽安排
15.智甲：暫停至4月5日
16.巴甲：延遲開咧
17.巴省聯：暫停，直至另行通知
18.自由盃、南球盃：暫停，暫定5月5日重開
19.挪超：延至4月15日開咧
20.瑞超：暫未有停擺，4月4日開咧
21.阿超盃：暫停，直至另行通知