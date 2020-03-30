建龍飛馬宣布　艾度托利斯任課程顧問

曾經帶領東方龍獅奪得ABL及甲一籃球聯賽總冠軍的艾度托利斯，在去年與球隊「和平分手」後再度回歸香港籃壇！今屆取得升班資格的建龍飛馬宣布，已邀請該名西班牙教練擔任「Pegasus X OMNI Sports 籃球學院」顧問；而教練香振強亦直言待疫情過後，期待這位名帥能夠亮相甲一聯賽，指導建龍飛馬更上一層樓！

艾度托利斯去年離港後，短暫回歸歐洲及南美，並參與一些籃球訓練進修課程，故今次重臨香港，可謂已「UpGrade」不少。建龍飛馬教練香振強就相當期待「艾帥」回歸：「其實我們一直都有保持聯絡，很希望他能夠返來指導，但因我本身手頭上太多工作而未能落實細節。直到最近因疫情令到雙方都有時間去沉澱，研究在香港把其籃球理念實踐可行性，最後終於游說到他擔任籃球學院顧問，幫手由設計由小朋友到專業級的籃球訓練。」

「艾帥」回歸香港，不少球迷都會想知道該位「冠軍教練」會否亮相甲一？對此「香Sir」坦言若然成事，實在是球隊之福：「我相信他很大機會亮相甲一！坦白說，如果以級數來相比，自己與他實在是『無得比』，所以我很願意見到他為建龍飛馬帶來改進及指導⋯⋯不過由於疫情問題，今屆甲一所有事都是未知之數，故一切大家拭目以待啦！」

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