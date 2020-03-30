東京奧運延期　IOC選新主席都要推遲

隨著新冠肺炎於全球各地大爆發，東京奧運最終都要讓步延期，除打亂整個體壇比賽週期之外，原定於2021年6月舉行的國際奧委會（IOC）新一任主席選舉亦很大機會受到牽連。2013年9月10日，IOC在阿根廷布宜諾斯艾利斯宣布湯瑪士巴治當選新一任主席，任期為8年至2021年，如今奧運會延期至明年，相信巴治的任期亦會延長。

奧運會曾因為戰爭關係3次取消，今次史無前例延期令IOC面對極大挑戰，湯瑪士巴治表示會和日本政府緊密合作，研究最合適的方案。

日前IOC主席與港協暨奧委會會長霍震霆、組委會、亞洲奧林匹克理事會及部份其他地區奧委會代表進行視像會議，交代東京奧運最新情況。他確認，已經取得東京 2020 奧運資格的運動員，其參賽資格將得以保留。另外，IOC已成立專責小組跟進因東京奧運會延期的有關事項，期望可於未來三週內，確定明年舉行東京奧運的日期和公布修定後餘下 43％參賽配額的安排。

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