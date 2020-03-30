車路士又換龍！買新保方細節曝光

車路士兩年前以破門將轉會費紀錄8000萬歐元收購阿列沙巴拿加，但呢位25歲西班牙鋼門表現愈來愈差，領隊林柏特今季更一度被逼改以2號門將韋利卡巴尼路把關，今夏換龍勢在必行。意大利《SportsMediaset》爆料，指車仔準備用6000萬歐元買AC米蘭門將基安盧基當拿隆馬。

安盧基當拿隆馬合約將於明年夏天屆滿，至今仍然未續約，所以車路士有信心可以用6000萬歐元買到呢位21歲「新保方」，並準備向佢提供一份為期5年，年薪達800萬歐元嘅合約。

意甲停擺之下，令一直財政欠佳嘅AC米蘭雪上加霜，可能焗住出售球員套現，安盧基當拿隆馬無疑係陣中最值錢球員，賣佢1人夠頂3人。

其實早於3年前，安盧基當拿隆馬已有拒絕續約前科，目的都係希望加薪，並惹起A米球迷不滿，曾於比賽中向佢投擲大量假銀紙，又將佢英文名字「Donnarumma」轉成為「Dollarumma」，擺咗個美金Dollar落去，寸佢貪錢。車路士今次開出豐厚合約，安盧基當拿隆馬肯定心動啦。