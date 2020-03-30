日職首名確診！聯賽仲開唔開得番呀

神戶勝利船嘅前日本國腳酒井高德，周一（30日）證實染上新冠肺炎，成為日職首名確診嘅球員，暫時感染源頭依然未明！

原來酒井高德早喺3月25日晚已經身體不適高燒38度，翌日冇參加球隊練習，到醫院檢查話係急性上呼吸道發炎，27日佢出現發燒38度同頭痛徵狀，28日體溫稍為恢復正常，但失去味覺，於是接受PCR測試，隨後喺周一證實對新冠病毒呈陽性反應。

酒井確診後由體育總監三浦淳史代為宣讀聲明，對於自己染病為家人、球會所有人帶嚟麻煩同不安，表示歉意，但就重申「我真係唔知道新冠病毒潛伏喺邊度」。佢仲呼籲所有人唔好去人多嘅地方，注意消毒同洗手等。

神戶勝利船同時亦對外表示，球隊職球員目前沒有新冠肺炎或感冒徵狀，訓練場森球場亦依照衞生部門指示進行消毒。神戶勝利船已經將酒井高德喺3月25日之前兩星期嘅活動紀錄，以至密切接觸者列表，提交畀衞生部門。

由於3月14日高德曾去過前國腳加地亮經營嘅「CAZI Cafe」餐廳，預祝自己29歲生日，所以佢會唔會做咗超級傳播者，惹埋好前輩、好朋友加地亮，依然有待觀察。萬幸嘅係，由於酒井係單身留喺神戶，冇屋企人同住，估計唔會傳染到家人。

目前唯一肯定，就係酒井高德同日本職棒阪神虎個「零號病人」、投手藤浪晉太郎並冇接觸過。勝利船、阪神虎都係兵庫縣嘅著名球隊。