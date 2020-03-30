【疫境求出路】籃總與政府商討紓困措施

籃球的世界近月幾乎停轉，一直以籃球為專業的從業員，可否衝破這顫抖的歲月？香港籃球總會為助業界度過難關，周一該會副會長羅善行帶同總會職員向立法會議員馬逢國（體育、演藝、文化及出版界）開會表達訴求，建議多項紓困措施，並取得積極的回應，包括由教練於網上平台教學，以收取校方支薪等方案。

據統計，本地約有400名教練及裁判以籃球賺取生計，部份為全職也有兼職，負責各年齡層訓練班、青苗、學界球隊、業餘隊以至最高水平甲一聯賽的事務。自從新冠肺炎爆發以來，多個本地盃賽包括健康盃及工商盃等已煞停，而銀牌及聯賽也延期至最快至8月才有望上演。停擺直接打擊從業員的生計，而籃總亦損失了贊助商的支持及收益，面對巨大的財政壓力。

籃總早前已發出問卷，向教練及裁判等收集意見，了解他們的苦況。今天與馬逢國議員見面時，亦反映了業界的情況。「我們收到了超過150份問卷的回覆，9成人感到財政壓力，希望政府能協助。」副會長羅善行表示，會面後亦為籃球圈帶來一些正面消息：「會議中得悉，教育局已向學校校長發出指引，一些課外活動包括籃球及畫畫班等，是可以進行網上教學的，而校方也可『出糧』予網上教學的導師。」「不過，可能外間並不太清楚這個安排，我呼籲各位籃球教練可主動同學校聯絡，再協商如何將訓練模式改變一下，謀求出路。」

其他紓困方案還包括，康文署的康體課程導師，有機會獲得半薪，這包括一直主理康文署課程的教練及導師、地區隊教練等，都有機會受惠。「不過當中的指引及定義，我們會再進行了解。」免息貸款也是其中一個曾提出來討論，給予政府及當局考慮的緩急方案。

對於政府聆聽業界的聲音，有教練認為絕對是一件好事，本來籃球是實練模式為主，輔以其他錄像片段等教材，但在疫情的特別情況下，也會嘗試探討網上教學的模式。