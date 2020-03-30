人間悲劇！領先20分都冇得升班？

新冠肺炎之下，歐洲各大聯賽都有「作廢」危機，令原本捧盃在望、升班在即嘅球隊，面臨一季努力化為烏有嘅悲劇。除咗備受網民「熱議」嘅利物浦之外，意乙榜首賓尼雲圖亦有同樣遭遇。

賓尼雲圖兩年前降落意乙，今季請來AC米蘭名宿恩沙基執教，成績非常好，踢咗28聯賽取得21勝6和1負，曾做出連續19場不敗，現已領先第2位克羅托內20分，更加領先第3位費辛隆尼22分，原本要以前2位直接升班，應該非常樂觀。

不過，意乙同意甲都因為新冠肺炎大爆發而停擺，加上意大利係重災區，令人懷疑呢兩級聯賽今季能否重開。恩沙基表示，球隊絕對值得升上意甲，無論7月又好，8月又好，總之重開賽事就得，球隊已經準備好。

46歲嘅恩沙基球員時代堪稱一代神鋒，但教波生涯戰績，遠比唔上細佬、拉素主帥施蒙尼恩沙基。佢以往執教AC米蘭、威尼斯、博洛尼亞都好快被炒，難得今季帶領賓尼雲圖取得佳績，卻遇上新冠肺炎，隨時功虧一簣，認真黑仔。