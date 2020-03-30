香港運動員無得練波　桌總求放寬限制

由於受到新冠肺炎疫情所影響，政府對多項娛樂場所訂立相關規管，當中包括全港桌球室，直接打擊業界營運及阻礙香港運動員的發展，香港桌球總會周一（30日）特別去信民政事務局，希望對業界可稍作放寛限制，渡過難關。

政府的新規例要求多項遊樂場所（包括桌球室）於上周六起停止運作14天，但一些場所如卡拉OK、麻雀館及餐廳等則能繼續營運，只限制每枱人數不能多於4人及每枱距離1.5米等的限制，桌總在信中強調桌球運動在疫情傳播風險上都算低，希望在停運14天後可以獲得豁免。

桌總重申停運對各桌球室帶來經濟負擔之餘，亦阻礙了香港運動員的培訓，由於體院「封關」已對港隊及青訓隊員等造成影響，部份運動員原本在私營桌球室練習，但這14天的限制令他們失去最後一個練波的機會。

為了配合政府防疫的工作，桌總向民政事務局建議全港桌球室五個新措施，期望可讓業界營運在4月11日的限制令之後恢復營運，當中包括每張桌球枱限制最多4人及逗留桌球室的總人數不多於桌球枱數的四倍，希望將使用者健康風險減到最低，以協助桌球室及香港桌球運動。

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！