後悔離開山度士　基華尼頓要喺理文彈番起

「當我收到理文邀請時，很快便決定與他們簽約，因為我知道球隊的目標，是要贏得錦標！」今季加盟理文的森巴翼鋒基華尼頓（Gil）說。正是球隊的野心，驅使曾效力巴西勁旅山度士的Gil決意來港接受新挑戰，這位尼馬前戰友揚言，決心帶領理文衝冠。

圖/文：陳焌鏗（部分相片由受訪者提供）

今季理文在多個位置補強，期望能打出悅目風格和改善穩定性，基華尼頓正是其中一位重點新兵。Gil年輕時曾效力巴西老牌勁旅山度士，與當時剛嶄露頭角的巴西球星尼馬並肩作戰，Gil表示十分榮幸。若果世上真的有時光機，讓Gil回到過去，相信他會撤回當初的決定。

基華尼頓回憶道：「離開山度士只因我當時很年輕，身邊沒有人引導我，其實我與山度士簽了一份頗長的合約，但效力1年後便與他們解約，那時候山度士人腳很強，我因渴望更多上陣機會，所以下了這個決定。自問有後悔過當日離開，如果今天有年輕人問我意見，我會對他們說不要輕易放棄，只要每天努力地訓練並保持耐性，機會終會到來。」

世事就是這麼奇妙，如果他沒有離開山度士，或許這位外援也不會登陸港超球壇。不諳英語的他坦言，能夠迅速適應港超，以及迅速融入球隊有賴隊友亞哥斯達協助：「亞哥斯達是我第一個在香港認識的朋友，由於我不懂英文，所以他在日常生活幫了我很多，也介紹了許多香港的景點，我們兩家人經常一起到處遊玩，感情亦日漸增加，也加強了在球場上的默契。」

首次挑戰港超的Gil表示，希望日後更進一步探索這個國際大都會：「香港是個既美麗又宜居的地方，這裏的人很友善，我很喜歡這個地方。暫時我只去過星光大道和迪士尼樂園，記得幻彩詠香江一幕，真的很漂亮。其實我還希望遊覽其他景點，無奈地在新冠肺炎肆虐下盡量避免外出，以減低風險，希望在神的帶領下，所有事都能早日解決，重回正軌。」

【基華尼頓Givanilton Martins Ferreira檔案】

出生日期：1991年4月13日

身高：1米74

體重：64公斤

位置：前鋒、翼鋒

曾效力部分球會：山度士（巴西）、光州FC（南韓）

現效力球會：理文

球衣號碼：91

港超獨一無二 着「91」有意思

基華尼頓今季穿上91號球衣，是港超聯獨一無二的號碼，他透露這個數字蘊含許多意思：「選擇91號球衣，是因為之前曾在其他球會穿過，當年十分滿意自己表現，加上91是我的出生年份，女兒在8月19日生日，把19調轉便是91，所以這個號碼對我來說意義重大。」

或許有球迷會留意到，基華尼頓和亞哥斯達常常在入球後做出一些有趣的慶祝動作，問及箇中原因時，他笑說：「每次慶祝動作也不同，我曾在入球後跳舞，因為我的女兒於比賽當天早上要求。部分慶祝動作則是靈機一觸想出來，也有部分是別人為我提供建議，所以如果你有甚麼好提議，歡迎在Instagram提出，哈哈！」