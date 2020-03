疫境創紀錄！利物浦變樂壇冠軍

英超因為新冠肺炎爆發停擺,搞到原本冠軍在望嘅利物浦,遲遲未能捧盃。不過,紅軍喺疫境之中,做咗「樂壇一哥」,隊歌《You'll Never Walk Alone》成為抗疫期間,英國國內播得最多嘅歌曲,呢首歌近期下載次數急升,每星期增加150%。

《You'll Never Walk Alone》喺上世紀40年代首播,並於1963年由利物浦當地樂隊Gerry and the Pacemakers改編成利物浦隊歌,每次紅軍出賽,球迷都會一齊高唱打氣。

淨係睇歌名「You'll Never Walk Alonee」你永不會獨行,已經表達出互相支持嘅意思,歌詞亦充滿正能量,啱晒依家疫境之中,為自己及其他人加油。

早前一班英國醫護人員喺深切治療病房前面,唱住《You’ll Never Walk Alone》互相打氣,利物浦主帥高普睇到片段後,都感動到喊。

除咗英國之外,日前超過30個歐洲國家嘅183間廣播電台一齊播呢首歌,突然之間好似全歐洲都成為利物浦球迷。