疫境創紀錄！利物浦變樂壇冠軍

英超因為新冠肺炎爆發停擺，搞到原本冠軍在望嘅利物浦，遲遲未能捧盃。不過，紅軍喺疫境之中，做咗「樂壇一哥」，隊歌《You'll Never Walk Alone》成為抗疫期間，英國國內播得最多嘅歌曲，呢首歌近期下載次數急升，每星期增加150%。

《You'll Never Walk Alone》喺上世紀40年代首播，並於1963年由利物浦當地樂隊Gerry and the Pacemakers改編成利物浦隊歌，每次紅軍出賽，球迷都會一齊高唱打氣。

淨係睇歌名「You'll Never Walk Alonee」你永不會獨行，已經表達出互相支持嘅意思，歌詞亦充滿正能量，啱晒依家疫境之中，為自己及其他人加油。

早前一班英國醫護人員喺深切治療病房前面，唱住《You’ll Never Walk Alone》互相打氣，利物浦主帥高普睇到片段後，都感動到喊。

除咗英國之外，日前超過30個歐洲國家嘅183間廣播電台一齊播呢首歌，突然之間好似全歐洲都成為利物浦球迷。