基亞利殊一鋪清袋　曼聯收購計劃叫停

阿士東維拉首席球星基亞利殊撞車事件持續發酵，球圈名嘴及球迷向佢圍插，英國傳媒更指曼聯對呢位24歲中場嘅7000萬鎊(約6.7億港元)收購計劃亦可能有變，英格蘭國家隊亦重新考慮向佢徵召，基亞利殊一次愚蠢行為，令自己隨時一鋪清袋。

今次原本好小事，由一宗輕微交通意外引發，基亞利殊於周日早上駕駛車輛撞到路邊其他車輛，之後揭發佢原來之前一晚去咗夜蒲，然後再發現佢開派對之前，喺社交網拍片呼籲公眾留家抗疫，呢頭叫人留在家中，但自己出街玩，自己打面。

事件在英國社會成為熱門話題，球圈及球迷向佢猛烈炮轟，鬧佢丟假，對國家毫不尊重，無法成為年輕人榜樣等等，球圈名宿哈利列納表示：「佢一直唔錯，值得入選國家隊，但今次再無藉口，行為愚蠢必須受罰。

阿士東維拉事後發表聲明，對基亞利殊行為深表失望，並重罰10萬鎊，罰款撥捐伯明翰的大學醫院，基亞利殊亦於社交網拍片向公眾道歉。

英國《太陽報》報道，基亞利殊原本為今夏曼聯收購目標，紅魔鬼準備以7000萬鎊收購，但發生今次事件後，重視球員形象嘅曼聯是否再實行收購計劃頓成疑問，報道指由於今次事件涉及政府抗疫指令，最壞結果是曼聯將轉會計劃中止。