疫情重擊！全球球星身價大貶值

新冠肺炎疫情打擊全球各行各業，足球世界係其中一個受害最深地方，瑞士著名研究組織CIES Football Observatory (CIES)最新報告顯示，如果今季餘下賽事唔可以完成，歐洲5大聯賽嘅球員價值將會暴跌28%，球員總值將會蒸發83億英鎊，多間名牌球會損失慘重！

CIES用一套科學程式評估全球球員價值，當中包括球員嘅合約年期、年齡、狀態同足球履歷等因素，最新報告指出，如果球季提早腰斬，而球員合約亦維持現狀(冇續約)嘅話，歐洲5大聯賽嘅球員總值，會由疫情爆發前嘅290億英鎊，跌到得番207億英鎊，跌幅超過28%。

CIES創辦人之一嘅普利表示：「同一球員嘅轉會費，比5年前足足升咗一倍，好癲！但因為呢次經濟危機，呢種通脹必定會停止，而且如果冇晒足球比賽，電視台肯定會索取賠償，點會冇影響？」就以只剩1年合約嘅保羅普巴為例，呢位法國國腳嘅身價會由5,800萬鎊跌至3,100萬鎊。

如果以面值計算，英超勁旅曼城跌得最甘，尤其利萊辛尼、阿古路同費蘭甸奴都只得1年合約下，曼城球員總值大跌3.66億英鎊，之後就係巴塞隆拿(跌3.25億英鎊)同利物浦(跌3.14億英鎊)；若以跌幅計算，法甲球會馬賽球員總值狂跌37.9%，係5大聯賽跌幅最大球隊。

愛華頓領隊安察洛堤日前亦都作出類似「預言」：「呢次經濟打擊係全方位，球員同教練會賺少好多，電視轉會費會減少，波飛價格亦會下跌，因為球迷搵錢都少咗，大家一定要做好準備。」