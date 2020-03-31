林衍聰FB談告別　籲師弟幫手圓夢

香港首位踏足男子奧運佩劍舞台的林衍聰周二（31日）在社交網站宣布退役，結束19年運動員生涯。這位亞運兩牌得主表示，未來會以教練身份協助劍擊發展，為香港隊培育更加多運動員，「佩劍的奧運夢，我踏出了第一步，日後我會陪伴佩劍隊走每一步。」

由於腳傷關係，林衍聰2018年雅加達亞運會之後一直未有參賽，直至今日(31日)在facebook正式宣布退役：「好多人說離別是充滿傷感，我的離別卻是充滿盼望和期待。」回顧19年運動員生涯，為香港男子佩劍寫下很多「第一次」，包括2012年成為首位香港男子佩劍運動員進軍奧運，2014年更加是他的生涯高峰，在仁川亞運個人、團體奪得兩面銅牌，2018年雅加達亞運團體賽亦收穫銅牌，賽後頒獎禮上更成功向女友Nicole求婚，為他的劍擊生涯留下美好回憶。

「香港男佩的成績不是最亮麗，但由林衍聰開始，到現在男佩有更多的名字。這就是我一直以來的夢想，佩劍有更多有能力、有潛質的運動員代表香港出賽。」這位佩劍「大師兄」希望有更多佩劍運動員進軍奧運，「我的奧運夢，只完成一半。另一半，我相信一定可以由香港運動員去完成，在奧運會奪獎。」

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