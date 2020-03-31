德甲閉門作賽都要爆棚　球迷諗定計入場撐

德甲幾時重開都仲未有着落，但係球迷對球隊嘅支持就一直都無變，即使聯賽重開都會閉門作賽，慕遜加柏嘅粉絲已經開始籌備撐場，整定專屬嘅紙牌公仔擺係坐位上，等愛隊比賽時唔會覺得冷清清，真係好窩心啊！

由於新冠肺炎疫情肆虐，德甲賽會早前已經宣布停賽起碼到4月底，就算真係可以重開都唔會畀球迷入場，慕遜加柏嘅支持者準備為球場嘅5萬個座位用紙牌公仔填滿，等到時一班球員比賽都覺得有人氣。球迷可以自制紙牌，甚至將自己個樣、影張相貼埋上去，有球迷話：「希望咁樣可以令個球場有啲生氣，即使我哋球迷可以喺屋企睇波，但都好似有份到球場支持。」

發起今次行動嘅球迷會仲話，呢啲人型紙牌會用高質素嘅材料，每個19歐元，而所得的款項將捐給球會，畢竟球會因為今次疫情遇上財困，球迷會發言人話：「我哋唔係諗住賺錢，當贏咗呢場仗，每一個人都可以將呢個『幽靈』帶番屋企，等大家都會記得呢段艱難嘅日子。」慕遜加柏自3月11日主場打完之後，德甲就宣告停賽。