再倒數！日本高官：疫情未控可能再延

東京奧運延期一年，奧組委已宣布賽期落實在明年7月23日揭幕，設立在日本及東京其他地方的奧運倒數時鐘隨即重新啟動，但日本奧組委高官高橋治之直言，若疫情未受控不排除再有延期的可能性。

東京奧組委日前已公布第32奧運會將於明年7月23日至8月8日舉行，而東京殘奧會則於8月24日至9月5日上演。日本各區的倒數計亦相繼重開，距離東京奧運開幕還有479日，奧組委主席森喜郎承認延期一年導致經費再增加，初步估計要多花20至60億美元；而2013年當東京奪得奧運主辦權的時候，東京政府估計73億美元，目前保守推算所花的經費己超支兩倍。

由於疫情仍未受控，美媒批評國際奧委會（IOC）太早決定奧運新賽期，他們認為可以等到歐洲、亞洲、北美及其他地方都可以控制到疫情時，才再訂出新日程；然而首位透露奧運要延期的日本奧組委高官高橋治之亦坦言：「現在都要再睇疫情的情況，不設定開賽日期的話，很多工作無法推進，首先延期一年，再睇情況，或者會再改期。」高橋治之被批評「唱衰」東京奧運，但其實他的考慮亦確實需要，日本奧組委應該要有「Plan B」的考慮方案。

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