撐唔住　皇馬都要諗減薪

皇馬頂唔住！西班牙傳媒報道，喺巴塞要球員降薪7成時，皇馬亦正積極考慮要求足球隊同籃球隊球員減薪，但幅度未必會好大。此舉其實係主席皮里茲要氹住班董事局成員，焗住要做嘅舉動。

同樣係西甲豪門，巴塞嘅薪酬開支佔咗整體開支80%，而皇馬只係50%，如果雙方都有正常收入，問題唔會好大，但依家乜都冇嘅情況下，巴塞率先嗌救命。皇馬嘅上一年財政有1.56億歐元現金結餘，所以主席皮里茲早兩日同隊長拉莫斯傾計時，仲畀到一個信息出嚟，西甲停擺唔會影響職球員出糧。

皇馬喺2019/20年財政預算中，估計會員及球場門券收入係1.613億歐元，轉播收入係1.798億歐元，市場營銷3.712位歐元，合共8.22億歐元，不過，如果聯賽直接取消嘅話，就會冇咗3.4億歐元收入。睇到呢筆大數，皇馬董事局有聲音反映「既然球員冇波踢，就唔應該有人工」，皮里茲當然唔會咁蠢由得事件發酵，影響自己管治威信，所以立即放風話會考慮減薪，並且會同高層進行商議，至於係咪要減，同實際減幾多，仲要同球員傾，唔會咁快有解決方案。