「爆炸頭」艾華度　靠無限正能量衝冠

作為球員要讓人留下深刻印象，個人能力及技術固然重要，不過球員獨特的外型及鮮明的性格，亦可說是「招牌」的一種！今季加盟東方龍獅的高大中堅「爆炸頭」艾華度（Praes）雖然性格比較隨和自在，但在綠茵場上絕不馬虎，再加上在逆境時能夠爆發無窮正能量，讓他在足球路上可持續追逐更多的冠軍夢！ 圖/文：何彥霆

一向樂天性格、自強不息的艾華度，偶然也會出現想放棄的念頭，不過幸好在數年前得到一位好兄弟的支持和鼓勵，才令他的足球事業揭開多姿多彩的一章︰「利馬就像我的兄弟一樣，其實我來到香港最初1個月真的很不慣，因為不懂英文，而要他幫我翻譯為葡語。當時我告訴過他這一切都很困難，並想離開，不過他就勸喻我再給多點時間再作決定，結果那一季我們一周內連奪兩冠！今年已經是我在香港的第5年了！多年來我一直都在學英文，現在也喜歡用英語對話了。」

懂得用腦踢波固然事半功倍，但有時擁有EQ（情緒智商）亦同樣重要。在競爭甚大的足球世界裏，由前鋒改踢後衞其實並不是港足僅有的情況，不過對於「抵得諗」的Praes來說，沒有落場的機會才是真正的「蝕底」：「其實我最初的位置是前鋒，之後教練開始安排我踢後衞，原因是我高大和強悍，我當然說沒有問題！因為我需要上陣機會，你讓我守龍門我也會去！結果在操練當後衞的時候，也沒有遇到太多難題，我在巴西也當過右閘，我很喜歡這個位置，因為有更多機會參與進攻。現在在港超我不時也上前串演前鋒，不過我只會去享受當前的一刻，不會憂慮太多。」

來港落班以來，Praes先後為效力過的香港飛馬及和富大埔奪冠，今季轉投東方龍獅亦分別協助球隊殺入「高級組銀牌」及「足總盃」決賽，惟在新冠肺炎疫情持續蔓延下，球季能否如常運作仍是未知之數，不過艾華度有信心能為新東家打破錦標荒︰「我跟隊友們說，要享受每天每一刻，不要擔心得太多，因為我們要相信自己！我們毋須理會對手，只需思考自己怎樣去做，一起保持開朗和團結，全場比賽也付出100％，只要朝着這些方向走，成功就離我們不遠。」

【艾華度Eduardo Praes檔案】

出生日期︰1988年11月3日

身高︰1米88

體重︰77公斤

位置︰中堅

曾效力球會（只列部分）︰巴西紅牛、保利斯達、國民足球會（巴西）、陶巴特、皇家艾斯迪利、香港飛馬、和富大埔

現效力球會︰東方龍獅

球衣號碼︰33

●鍾意做GYM兼行山

能夠將興趣化為自己的工作，當然最幸福，但不代表可以懶惰。曾被朋友取笑是健身室常客的艾華度坦言，自己在香港最愛的活動，就是健身和遠足︰「在香港經常都是每日只操一課，之後整天仍有很多時間可用。有時操練完後，我下午便會『做GYM』，再者香港擁有不少美麗的風景，所以有時我也會行山。」