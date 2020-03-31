李振豪離負壓病房多謝「真英雄」

早前確診新冠肺炎的香港空手道運動員李振豪，今晚（31日）在社交媒體更新近況，透露已經搬離負壓病房，感謝前線醫護人員的照顧和安慰，形容對方是「真英雄」。

李振豪在本月18日確診新冠肺炎，續入住那打素醫院，經過接近兩周的治療，他在個人Facebook專頁稱已經轉病房：「終於可以轉病房，把這間珍貴的負壓病房讓給更有需要的病人。」李振豪特別感謝近日照顧他的醫護人員：「特別是入院頭幾日發高院，頭痛得死去活來，你們的安慰幫了我許多。我知道在隔離病房工作壓力非常大，謝謝你們在這種情況下，仍盡量讓我感覺好一點。」他表示會努力康復，勉勵醫護人員繼續加油，並在文末加上「真英雄」的標籤。

另一空手道女將曾綺婷在本月20日確診，她今晚亦在社交媒體發佈影片，在治療期間不忘運動保持狀態：「住院期間專心養病之餘，都會堅持日日騰出1個半小時運動！每日先拉筋，再用橡筋做幾組動作，確保肌肉BB不會白白流失。」她續指運動可以放鬆心情，不致太過擔心病況，確保以積極的心態面對每一日，病毒自然會離她而去。曾綺婷還在文末搞笑表示：「麻煩大家幫我和所有患者寫幾百次『陰』字，希望所有樣本盡快呈陰性，離開醫院渡過難關。」

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