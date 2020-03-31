花樣滑冰界盛產仙氣美女，美國可愛女生劉美賢將成為新一代「滑冰女神」接班人。14歲的她不但天賦異稟，憑超凡的悟性及技術，年紀輕輕已成為全美冠軍，而作為「捐卵代孕」的家中「老大」，由虎爸特訓成才的身世，更令她的故事增添一抹「迷」人色彩。

擁有混血兒外貌的劉美賢（Alysa）笑容甜美、小爆牙、白晳的皮膚，雪一般的清純無瑕，更令她吸引眾生。當然，真正令她成名的，是優美絕倫的冰上蔓妙。2019年全美花樣滑冰錦標賽，雖然短節目中劉美賢未盡發揮，錄得第2位，但其後她在自由滑中表現超水準，阿克塞爾三周接兩周跳，接着再演繹阿克塞爾三周單跳，以及勾手三周接三周跳……一系列高難度動作征服了裁判，結果以總分217.51力壓一眾強敵，成功拿下冠軍后座。

劉美賢兩奪全美錦標

當時只有13歲的她，更打破了由名將Tara Lipinski保持的全美冠軍最年輕紀錄，創下了美國滑冰界的歷史。而今年的全美賽她再一次展現了進步，65秒內做了兩次3周跳，衞冕成功，「很開心突破了自己的分數，而且在自由滑中表現得乾淨俐落。」她並以14歲的稚齡成為歷來最年輕的衞冕冠軍，奠定地位。

目標2022冬奧

作為華裔選手，劉美賢的故事令人想起關穎珊，原來她的父親劉俊正是關穎珊的冰迷。劉爸爸早年在內地完成學位，1989年赴笈美國，之後一直在奧克蘭進修並成為執業律師。劉美賢年幼時上過中文學校，後來因常常比賽而轉讀遙距課程，並跟隨爸爸回到律師樓上課，由劉俊教導。劉美賢是家中5名姐弟妹的「老大」，下有一個年輕4歲的妹妹，及年輕5載的3胞胎（2弟1妹)，他們都是「捐卵代孕」誕下的，只有「生物母親」。不過從小不缺乏家庭的愛，與爸爸的感情十分要好。

基於目前的比賽年紀限制，劉美賢需再「等」一年多才可登上世錦賽舞台獻技，然而小妮子並不急於求勝：「我不擔心呢！因為這代表我有更多時間及空間去鍛練。」2022年恰巧16歲，還可趕得上北京冬季奧運會呢！

朱易中國新希望

虎父無犬女的又豈只劉美賢？2018年，祖籍湖北的美籍華裔新人朱易，驚世贏得全美錦標賽新人組桂冠。正當大家盼望着又一顆新星在西方爆發光芒之際，她毅然放棄代表美國的機會，改披中國戰衣，師承「冰上蝴蝶」陳露，向宏大的目標邁進。

朱易（Beverly）同樣有一個不平凡的家庭背景及一個超級爸爸。2002年在美國出生的朱易，父親朱純松是一位哈佛大學高材生，是一名統計學、應用數學及人工智能的專家，如今朱爸爸在洛杉磯擔任大學教授。當然父親對朱易的要求還是挺高的，從不怕艱苦訓練的她，於2018奪得全美滑冰錦標賽（新人組）冠軍、 其後便被中國隊物色回內地訓練，並成為中國隊一員。2019年朱易以大熱姿態，奪得中國盃冠軍。

單人花滑淘金鑰匙

前冬奧中國名將陳露讚賞弟子前途無限：「朱易技術扎實，在能力和難度上都屬同齡選手中最頂尖，更難的是，她有強大的心理質素，骨子裏有着一股特別大的拚勁，令她能夠拾級而上。」2022年北京冬奧，朱易成為中國隊希望在自家門口淘金的鑰匙。事實上，自陳露退休後，中國女子單人花滑幾乎後繼無人（雖然在雙人滑仍佔得一定地位），於是，這位中國後裔便成為「晨路計劃」的目標。

Alysa Liu

國籍：美國 出生地：美國加州

祖籍：四川 年齡：14歲

（2005年8月8日出生）

身高：1米47

家庭狀況：父親，5姐弟妹中排行最大

專項：花樣滑冰

威水史：兩屆全美滑冰錦標賽冠軍、世青錦標賽季軍

Beverly Zhu

國籍：中國 出生地：美國

祖籍：湖北 年齡：17歲

（2002年9月12日出生）

身高：1米65

專項：花樣滑冰

威水史：2018全美滑冰錦標賽（新人組）冠軍、 2019中國盃冠軍