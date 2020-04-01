妻子醉心馬術愛屋及烏　梅拿樂做胡蘿蔔經理

由於愛妻麗莎係馬術運動員，拜仁球星湯馬士梅拿愛屋及烏，同樣愛馬如命，佢哋喺慕尼黑近郊擁有自己嘅馬房，湯馬士梅拿既做馬主，馬房亦做埋馬匹繁殖工作，近期因為新冠肺炎疫情，令足球比賽停擺，湯馬士梅拿話正好畀機會佢化身馬房「胡蘿蔔經理」，同啲愛駒培養感情。

湯馬士梅拿太太麗莎，自小已接受馬術盛裝舞步項目嘅名師訓練，雖然唔係天才運動員，但勝在一直努力不懈夠專注，目前喺呢個項目世界排名44位，去年更喺斯圖加特舉行嘅世界盃分站贏得冠軍，湯馬士梅拿都有去捧場，仲話睇麗莎比賽肉緊過自己落場踢波添！

老婆大讚騎術了得

麗莎就向記者爆料，話老公只係因為做職業足球員，至唔可以參加有危險嘅運動，其實佢騎術非常了得，將來退役唔踢波，隨時可以轉行做馬術運動員，兩公婆拍住出賽都未定添！

打吡戰後趕返馬房接生

雖然暫時未可以騎馬上陣比賽，但湯馬士梅拿早已經將育馬視為半職業，喺2017年已經擁有個人名下第1匹馬，名為「戴夫」（Dave），佢亦經常同馬房中馬匹共處同玩樂，仲自稱係馬房嘅「胡蘿蔔經理」。喺本月初德甲停擺前，佢哋馬房有馬匹出世，湯馬士梅拿喺德甲比賽後立即趕返馬房幫手接生，由於BB喺拜仁對奧格斯堡嘅巴伐利亞打吡戰當日（3月8日）出生，佢幫呢匹荷蘭混血愛駒命名為「比賽日」（Gameday），並喺自己IG社交網宣布：「歡迎我堅強嘅孩子嚟到宇宙！」同佢嘅720萬粉絲分享喜悅。

Stay at home語帶雙關 向拜仁表忠催續約

「Stay strong！ Stay at home！」基於新冠肺炎疫情嚴重，湯馬士梅拿近日多次喺IG、twitter等社交網渠道留言，叫粉絲齊心抗疫減少出外之餘，其實係「語帶雙關」，表明永愛拜仁決不轉會，希望球會能夠早日同已過30歲嘅佢續長約。

拜仁陣中多名功勳主力，包括湯馬士梅拿、查維馬天尼斯、堤亞高艾簡達拿、阿拉巴同門將紐亞，合約到明年夏天就屆滿，不過會方較早前只係啟動咗同紐亞傾續約細節，之後就因為疫情令高層無暇同其餘球員接洽，一向忠心嘅湯馬士梅拿對此難免有啲怨氣，所以不停咁話自己永愛拜仁，好想留低！希望拜仁高層早啲有所行動。

見到湯馬士梅拿表達不滿，拜仁教練漢斯弗利克就大力安撫：「我同湯馬士講，我一直係佢粉絲，佢係拜仁嘅傳奇，無法想像拜仁冇咗佢仲點樣繼續前行。不過目前一切以抗疫為先，我嘅合約仲有3個月就到期，連我都未續約，佢應該體諒球會畀啲耐心！」

今季16助攻冠德甲

湯馬士梅拿季初畀當時新帥尼高高華投閒置散，經常淪為菲臘比古天奴嘅後備，曾經令拜仁高層同球迷不滿，可見佢喺球會嘅地位有幾尊崇，所以根本唔使擔心拜仁會放棄佢，何況自漢斯弗利克接掌教鞭後，湯馬士梅拿得到重生，不但重新成為拜仁陣中最重要嘅球員之一，今季各項賽事更交出10個入球同18次助攻，單計聯賽助攻16次，已經係目前德甲助攻王。

此外，梅拿喺過去11年來為拜仁踢咗111場歐聯比賽，除2013年捧盃外，另入過兩次決賽，本來本月中主場對車路士嘅比賽，佢就追平前隊友拿姆嘅112場拜仁歐聯上陣隊史紀錄，依家被逼推遲，不過佢喺歐聯總共取得44個入球，一早已經做咗球會史上歐聯射手王嘞。