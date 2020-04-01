疫市奇葩！艾斯派拿解救全球Condom危機

疫境之下百業蕭條，不過只要有腦或者有運，一樣都可以成為疫市奇葩！全球最大避孕套生產商早前宣布停產後，即時爆出「Condom荒」嘅恐慌，不過哥倫比亞傳奇前鋒艾斯派拿就挺身救世，宣布手上有350萬個避孕套存貨，而且仲做埋「買2送1」大優惠，認真識玩！

曾效力帕爾馬、紐卡素等勁旅嘅艾斯派拿，退休之後失業咗差唔多5年，直到2014年宣布進軍Condom市場，喺哥倫比亞生產水果味避孕套，雖然營業額未見突出，但以佢個名命名嘅Tino牌避孕套一直有生產。隨住馬來西亞封城，避孕套產量佔全球5份之1嘅Karex Bhd宣布大幅減產，警告未來可能出現供應短缺，艾斯派拿就乘虛而入。

現年50歲嘅艾斯派拿日前喺twitter拍片，坐喺一堆避孕套中間宣布手上有350萬個Condom存貨，畀網址球迷去網購之餘，仲推出「買2送1」優惠，而且為免球迷覺得佢嗰啲係過期倉底貨，影片仲Show出避孕套有效日期去到2022年7月，叫球迷放心購買。

Tino避孕套係艾斯派拿同哥倫比亞藥廠CS-Pharma合作推出，當年國家隊戰友華達拉馬、連干等都曾經幫佢做宣傳。據報Tino避孕套推出過石榴味、朱古力味同士多啤梨等味道，而生產廠房就設喺中國。