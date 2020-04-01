伊卡迪老婆帶細路返米蘭渡假　前夫怒轟

效力巴黎聖日耳門嘅莫路伊卡迪，老婆娜拉喺IG晒相，帶住5個仔女從巴黎返咗意大利，仲要去咗疫情最嚴重嘅倫巴底大區嘅別墅，此舉搞到前夫麥斯盧比斯燥咗，喺個人社交網頁喪鬧娜拉：「你個腦裝咩？」

娜拉同麥斯盧比斯生咗3個仔，「勾義嫂」事件之後娜拉改嫁莫路伊卡迪，再同伊卡迪生咗2個女，兩公婆同5個小朋友喺伊卡迪由國米借去PSG之後，全部搬晒去巴黎居住。不過，歐洲爆發疫情，小朋友唔使返學，娜拉竟然帶埋5個小朋友由巴黎返米蘭附近嘅別墅，仲影相放上IG，倫巴底大區係意大利疫情最嚴重嘅地方，難怪麥斯盧比斯忍唔發炮。

麥斯盧比斯喪鬧：「你將我哋嘅小朋友由巴黎帶去新冠肺炎疫情嘅中心，你個腦裝咩？你係唔係唔記得咗自己係5個細路嘅阿媽！我想知道，你係基於乜嘢打破全球疫情嘅隔離政策，依家要求所有人唔好出門，你就帶我哋3個仔由一個國家去另一個國家旅行，仲要去意大利疫情最嚴重嘅地方，你唔會考慮後果嘅咩？」