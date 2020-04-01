體育界受疫情重創　促政府發放現金補助

體育界選委霍啟剛、貝鈞奇和黃金寶今日（1日）透過網上直播進行「關注體育教學工作受疫情影響調查發佈會」，公布本月中向業界進行的問卷調查結果，促請政府成立「防疫抗疫基金2.0」，向每個合資格教練發放1萬元津貼，及向受影響體育教學機構發放一次性現金補助。

港協暨奧委會副會長兼香港足球總會主席貝鈞奇表示，受到新冠肺炎疫情影響，全港學校自農曆新年假後一直停課，加上康文署轄下運動場地和私人體育場地被迫關閉，嚴重打擊體育教學工作。為了解受影響的情況，全體體育界選委在3月18日至25日期間，向79個體育總會下屬屬會及18區地區體育會，發出超過1000份問卷調查，合共收到400份回應。

港協暨奧委會副會長霍啟剛指出，體育教學工作是業界的根基，惟調查結果發現，約75%有自行舉辦課堂的受訪機構已完全停辦課堂，接近20%受訪機構的教練現時收入僅餘4分之1，67%甚至陷入零收入狀態。為了維持生計，逾80%受訪機構的教練已經轉到其他行業擔任全職或兼職工作，例如外賣員、清潔工、油站職員等，約14%已經失業。若疫情持續，77%會即時或一個月後出現財政困難。

霍啟剛續指，雖然政府早前推出防疫抗疫基金支援受影響行業，惟未有涵蓋體育界，為了保障業界生計，避免人材流失，促請政府盡快成立「防疫抗疫基金2.0」，當中包括三大重點：

第一，參考現時「零售業資助計劃」對合資格商戶的補助額，對受影響體育教學機構發放一次性現金補助。第二，參考是次問卷調查受訪機構的教練月入中位數約2萬元，及早前康文署向文體班導師支付一半薪酬的做法，對每個受影響教練發放1萬元補助。第三，由於大部分教練都以學校為教學場所，促請教育局指示學校，發放一半導師費予教練。港協暨奧委會會擔當教練與政府溝通的橋樑，成立特別工作小組，為合資格教練進行登記，並約見相關政府部門爭取可行援助方案。