迪歷特唔適應意甲　曼聯用普巴交換佢

祖雲達斯上年夏天擊退多支勁敵，以7500萬歐元收購阿積士中堅馬菲斯迪歷特，但呢位20歲荷蘭國腳未能適應意甲比賽，曾經多次犯錯，表現備受批評，令佢好沮喪。英國《每日郵報》指曼聯打算趁機搶人，希望今夏簽入馬菲斯迪歷特。

馬菲斯迪歷特效力阿積士時期，曼聯曾派球探觀察佢，但最後以佢有「肥基因」而放棄收購。中堅渴市情況下，紅魔鬼依家又改善主意，希望簽入馬菲斯迪歷特拍住哈利馬古尼，令防線更加完整。

馬菲斯迪歷特今季26場意甲只有17場踢正選，祖雲達斯教練沙利原本以基亞連尼同邦路斯合作扼守中路，但基亞連尼受重傷，迪歷特先至可以擔正，但佢卻不時犯錯。

季中沙利頂唔順，改用美列迪美羅取代馬菲斯迪歷特，點知冇幾耐，美列迪美羅都受重傷，令迪歷特重返正選，可見沙利只係逼於無奈之下，先至起用迪歷特，如果曼聯出手收購，祖記或者真係會放人。有傳曼聯可能會用中場保羅普巴，作為收購馬菲斯迪歷特嘅籌碼。