杜蘭特米切爾「復出」　NBA 2K周末開打

為了讓「餓波」多時的球迷止止渴，NBA與人氣電玩《NBA 2K》合作，將在香港時間周六(4日)展開為期10日的「NBA 2K球員錦標賽」，並透過《ESPN》進行直播，實行另類的「線上復賽」。聯盟今日(1日)公布16人對陣圖，其中包括多位一線球星。

早前確診新冠肺炎的籃網球星杜蘭特，在《NBA 2K20》能力值高達96，挾頭號種子的身份登場，將會迎戰16號種子、熱火的新科入樽王戴歷鍾斯。鷹隊新星迪雷楊格緊隨其後，以2號種子的姿態火併帝王前鋒班尼斯。

剛從新冠肺炎康復的爵士後衛米切爾，則會對陣巫師的混血新秀八村壘。另外，太陽的布克、4屆全明星中鋒古辛斯，分別硬撼金塊的波特，及騎士的籃板王杜蒙特。「NBA 2K球員錦標賽」的冠軍可以獲得10萬美金，用於新冠肺炎抗疫工作。

一眾星級參賽者顯然對「線上復賽」充滿期待，特別是因阿基里斯腱斷裂缺席整個賽季的杜蘭特。他在個人社交媒體轉發對陣圖，附上兩個眼睛的表情。而拓荒者雙槍之一的CJ麥哥林雖然未有參賽，卻表示絕對不會錯過這場比賽：「我肯定會去看的。希望你們能夠戴著耳機互噴垃圾話，我想看這樣的表演。」