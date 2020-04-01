IG搵錢多過波糧　C朗賺夠10億美元史上第3

新冠肺炎之下，歐洲各大球會紛紛要求球員減薪，效力祖雲達斯嘅基斯坦奴朗拿度（C朗）早前就帶頭自願減薪總共1,000萬歐元（約8,500萬港元），不過呢筆錢其實對佢嚟講只係「散紙」，事關C朗近年另闢搵錢新途徑，透過社交網安坐家中一樣瘋狂吸金！據美國《福布斯》統計，C朗踢完今季之後，職業生涯累積收入將達10億美元（約78億港元）收入，成為史上第3位賺夠10億美元嘅運動員！

《福布斯》資料顯示，35歲嘅C朗上年全年總收入達1億1,000萬美元，當中包括人工、NIKE贊助費、個人品牌CR7商業收入等等，單係「CR7」業務就涉及內衣、時裝、鞋、酒店、香水、電子遊戲等，不過喺新冠肺炎影響下，部分生意難免受影響，但係對甚有商業頭腦嘅C朗嚟講未驚過，因為近年佢與時並進，轉型做網上「KOL」，利用社交網平台幫各大品牌宣傳，唔使出門或應酬都可以喺屋企「印印腳」收錢。

每個Post袋780萬

C朗屬當今世上最強「網紅」，3大社交網合共擁有超過4億粉絲，包括成為首位喺Instagram，獲得超過2億「追隨者」嘅帳戶。據《福布斯》統計，C朗喺Instagram發出嘅商業宣傳Post，平均每個Post收入達100萬美元（約780萬港元），平均每年喺Instagram相關收入高達4,780萬美元（約3.7億港元），仲多過佢喺祖記嘅3,000萬歐元年薪（約2.6億港元），球壇當中排第1位，比第2位「死敵」美斯多超過1倍。此外佢喺Twitter出一個帖，商業價值估計高達87萬美元，亦係現今體壇最高，而且仲未計另1個社交網Facebook嘅收入。

睇齊活士梅韋特

C朗可以成為「社交網吸金之王」，除咗因為超強人氣，擁有無數球迷支持之外，仲由於佢屬於國際大品牌嘅寵兒，擁有眾多贊助商，每個贊助商輪住畀錢佢發帖，梗係財源滾滾來。雖然佢去年總收入唔及美斯嘅1億2,800萬美元，不過由於C朗較早出道，職業生涯長達18年，累積收入自然唔講得笑，估計今季結束後佢職業生涯總收入會突破10億美元大關。體壇史上只有2位「10億美元先生」，高球名將「老虎」活士2009年率先創下呢個壯舉，到2017年先再有美國拳王梅韋特上到呢個數目。

C朗社交網粉絲數目

Instagram：2億

Facebook：1.26億

Twitter：8,300萬