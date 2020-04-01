港超聯　唔等喇！標準流浪擬提早送走外援

受新冠肺炎疫情影響，港超聯能否重開充滿問號，致個別球隊開始萌生提早完季的念頭，而外援球員的合約問題，亦因此需要提早作打算。標準流浪總監李輝立（Philip）表示，打算提前與陣中部分外援「分手」。

標準流浪總監李輝立透露，周四（2日）將與其餘9支球隊代表進行會議，就有球圈人感染新冠肺炎一事，探討各球會對提早結束球季的意向，以及各項賽事冠軍誰屬的潛在解決方案。Philip建議，在保障人身安全為前題下，足總應考慮實行較為折衷，又能落實來屆亞洲賽參賽資格的辦法：「盃賽決賽，尤其係『足總盃』咪收埋喺中心（將軍澳足球訓練中心）踢埋佢。至於聯賽踢埋頭一輪未踢嘅比賽，咪淨係計一輪結果嚟定名次，咁樣大家好做事，又可以盡量減輕風險。」

他又指，有足總人士提出延至6月才完季的方案，反而會為球會帶來外援球員合約的問題。以流浪為例，外援球員普遍5月底完約，但礙於疫情將無了期阻礙復賽，他透露已告知旗下外援可以提早回國，球會將一併支付餘下合約期的薪金並安排機票：「佢哋都歸心似箭，既然冇波練仲留喺到做咩，外援想走就走，球會會按合約出埋錢畀佢哋。」

Philip又稱，處於這嚴峻時刻，球會成績已屬次要，只期望在保障人身安全之下，又能妥當處理餘下賽事：「如果到時真係要踢埋未踢嗰幾場，我哋咪畀啲華人踢埋佢，依家非常時期都唔冇得講成績，始終人命更重要。」最後，他向近日有職員確診的友會傑志送上祝福：「大家球圈人，都要互相支持，希望所有人都身體健康啦！」