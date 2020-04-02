戰鬥民族又跪低！俄超推遲至5.31重開

2020年04月02日 15:32
  • 東網電視
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    (Getty Images)
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    新冠肺炎肆虐之下，歐洲各大聯賽重開日子一推再推，最新消息係俄超都無法於原定嘅4月10日重開，俄羅斯足總公布聯賽將再延後至5月31日，先至可以重燃戰火。
    俄羅斯足總發表聲明，指經過開會討論之後，所有賽事都要暫停至5月31日，但並無意提早取消整季聯賽。
    有唔少歐洲球會都採取減薪，節省開支，俄超會唔會效法呢？足總就冇明確要求，但就話好欣賞莫斯科斯巴達嘅做法，該隊已率先減薪40%。
    俄羅斯已經有2700多人確診新冠肺炎，俄超最終能否於5月31日重開，仍然係未知之數。
    各個聯賽及主要錦標最新進展
    1.歐聯、歐霸：暫停，兩項決賽暫未定確實日期
    2.英超、英冠、英甲、英乙、蘇超：暫停，考慮6月1日復賽
    3.西甲、西乙：暫停，直至另行通知
    4.意甲：計劃5月9日重開
    5.德甲、德乙：暫停至4月30日
    6.法甲、法乙：暫停，直至另行通知
    7.荷甲、荷乙：暫停至4月8日
    8.葡超、比甲：暫停直至另行通知
    9.俄超：暫停至5月31日
    10.日職、日乙：日職計劃5月9日重開、日乙則5月2日復賽，日丙最快4月24日復賽
    11.韓職：可能4月18日重開，球會對3循環聯賽縮短為兩循環存在抗拒
    12.美職：最快5月10日重開
    13.墨超：暫停，直至另行通知
    14.澳職：暫停，4月22號再決定復賽安排
    15.智甲：最快4月30日重開
    16.巴甲：延遲開咧
    17.巴省聯：暫停，直至另行通知
    18.自由盃、南球盃：暫停，暫定5月5日重開
    19.挪超：暫定5月23日開咧
    20.瑞超：暫定6月初開咧
    21.阿超盃：暫停，直至另行通知