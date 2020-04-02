戰鬥民族又跪低！俄超推遲至5.31重開
2020年04月02日 15:32
東網電視更多新聞短片
(Getty Images)
足球博彩神器，每日重心提供盡在《彩報》：http://win.on.cc/football/
新冠肺炎肆虐之下，歐洲各大聯賽重開日子一推再推，最新消息係俄超都無法於原定嘅4月10日重開，俄羅斯足總公布聯賽將再延後至5月31日，先至可以重燃戰火。
俄羅斯足總發表聲明，指經過開會討論之後，所有賽事都要暫停至5月31日，但並無意提早取消整季聯賽。
有唔少歐洲球會都採取減薪，節省開支，俄超會唔會效法呢？足總就冇明確要求，但就話好欣賞莫斯科斯巴達嘅做法，該隊已率先減薪40%。
俄羅斯已經有2700多人確診新冠肺炎，俄超最終能否於5月31日重開，仍然係未知之數。
各個聯賽及主要錦標最新進展
1.歐聯、歐霸：暫停，兩項決賽暫未定確實日期
2.英超、英冠、英甲、英乙、蘇超：暫停，考慮6月1日復賽
3.西甲、西乙：暫停，直至另行通知
4.意甲：計劃5月9日重開
5.德甲、德乙：暫停至4月30日
6.法甲、法乙：暫停，直至另行通知
7.荷甲、荷乙：暫停至4月8日
8.葡超、比甲：暫停直至另行通知
9.俄超：暫停至5月31日
10.日職、日乙：日職計劃5月9日重開、日乙則5月2日復賽，日丙最快4月24日復賽
11.韓職：可能4月18日重開，球會對3循環聯賽縮短為兩循環存在抗拒
12.美職：最快5月10日重開
13.墨超：暫停，直至另行通知
14.澳職：暫停，4月22號再決定復賽安排
15.智甲：最快4月30日重開
16.巴甲：延遲開咧
17.巴省聯：暫停，直至另行通知
18.自由盃、南球盃：暫停，暫定5月5日重開
19.挪超：暫定5月23日開咧
20.瑞超：暫定6月初開咧
21.阿超盃：暫停，直至另行通知