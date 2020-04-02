戰鬥民族又跪低！俄超推遲至5.31重開

新冠肺炎肆虐之下，歐洲各大聯賽重開日子一推再推，最新消息係俄超都無法於原定嘅4月10日重開，俄羅斯足總公布聯賽將再延後至5月31日，先至可以重燃戰火。

俄羅斯足總發表聲明，指經過開會討論之後，所有賽事都要暫停至5月31日，但並無意提早取消整季聯賽。

有唔少歐洲球會都採取減薪，節省開支，俄超會唔會效法呢？足總就冇明確要求，但就話好欣賞莫斯科斯巴達嘅做法，該隊已率先減薪40%。

俄羅斯已經有2700多人確診新冠肺炎，俄超最終能否於5月31日重開，仍然係未知之數。

各個聯賽及主要錦標最新進展

1.歐聯、歐霸：暫停，兩項決賽暫未定確實日期

2.英超、英冠、英甲、英乙、蘇超：暫停，考慮6月1日復賽

3.西甲、西乙：暫停，直至另行通知

4.意甲：計劃5月9日重開

5.德甲、德乙：暫停至4月30日

6.法甲、法乙：暫停，直至另行通知

7.荷甲、荷乙：暫停至4月8日

8.葡超、比甲：暫停直至另行通知

9.俄超：暫停至5月31日

10.日職、日乙：日職計劃5月9日重開、日乙則5月2日復賽，日丙最快4月24日復賽

11.韓職：可能4月18日重開，球會對3循環聯賽縮短為兩循環存在抗拒

12.美職：最快5月10日重開

13.墨超：暫停，直至另行通知

14.澳職：暫停，4月22號再決定復賽安排

15.智甲：最快4月30日重開

16.巴甲：延遲開咧

17.巴省聯：暫停，直至另行通知

18.自由盃、南球盃：暫停，暫定5月5日重開

19.挪超：暫定5月23日開咧

20.瑞超：暫定6月初開咧

21.阿超盃：暫停，直至另行通知