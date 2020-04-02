返1日工就有忠誠金！曼聯為A山嘥咗6.2億

阿歷斯山齊士可以話係曼聯史上最失敗嘅簽人，英國《每日郵報》統計發現，紅魔鬼2018年1月向阿仙奴簽入A山後，已經喺呢位31歲智利國腳身上浪費咗6465萬鎊(約6.2億港元)，當中包括薪酬、出場獎金、簽字費等。

最諷刺係只要佢每年7月仍然留隊，就可以獲得110萬鎊(約1055萬港元)忠誠金，即使佢今季下半季被外借去國際米蘭，都有得收呢筆錢。

據悉，阿歷斯山齊士基本周薪達39萬鎊，當年簽約仲有670萬鎊簽字費，同埋佢每次為曼聯正選上陣，就有7.5萬鎊獎金，如果加埋歐洲賽贏波獎金，A山每周收入可達56萬鎊。

阿歷斯山齊士現時被曼聯外借去國際米蘭，由於國米只願意畀450萬鎊人工，其餘1700萬鎊都由曼聯支付，佢今季為國米上陣15次只入1球，但照樣收取高人工，夠晒爽。

A山嘅借用期將於7月屆滿，國米一定唔會買斷佢，到時A山又會返回曼聯。根據合約，A山2022年夏天約滿前，只要佢每年7月仍然留隊，就有110萬鎊忠誠金，真係躺着也收錢！