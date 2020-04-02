港超聯　8隊撐腰斬　提2方案等足總發落

就新冠肺炎疫情致港超復賽無期，5支港超球隊代表周四（2日）舉行會議，探討各球會對球季腰斬的意向。標準流浪總監李輝立（Philip）會後透露，全部與會球隊加上3間沒出席會議的球隊，均同意提早結束本賽季。惟聯賽冠軍、3項盃賽錦標、亞洲賽參賽權等如何定奪，據悉各球會擬訂2個方案，有待足總最後決定。

Philip透露，與會人士包括東方龍獅、香港飛馬、標準流浪、冠忠南區及傑志的代表。眾球會均同意本賽季提早結束的提案，並可順勢在2021年的新賽季，開始實行亞洲足協採用的足球季度（1月至12月）。據悉，除5支與會球隊外，經查問後和富大埔、理文、佳聯元朗的代表皆對提議表示贊同。Philip指各會將在日內去信足總，表達各球會意向。

惟本季聯賽冠軍誰屬、3項盃賽（高級組銀牌、足總盃、菁英盃）決賽如何安排，以及亞洲賽代表權等問題，仍然有待解決。與會球隊當日擬定了兩大方案：一，所有餘下賽事，包括聯賽、3項盃賽決賽押後至今年10月復賽，新賽季順應在來年年初展開；二，將3項盃賽決賽延至明年年初進行，同時再為今屆聯賽榜頭5名的球隊，設一項單循環的錦標，以定奪今屆聯賽冠軍誰屬，惟據消息指，富力R&F已反對第二項方案。最終決定如何，將要待下周二（7日）足總會議後決定。