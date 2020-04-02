港超聯　大步檻過！傑志72人結果呈陰性

傑志足球隊繼周三（1日）公布12名球隊成員，新型冠狀病毒檢測結果呈陰性後，周四（2日）再傳出喜訊，得出其餘60名職、球員、訓練中心員工及相關人士，檢驗結果同告陰性，除之前證實確診的教練外，全部人員身體健康。

傑志上周日（29日）透露，一名職員親屬確診感染新冠肺炎，球會其後安排涉事職員接受快速病毒測試，周二（31日）證實同告初步確診。球會遂即時再安排，70位球隊職、球員、訓練中心員工及2名相關人士進行快速檢測，並率先在周三（1日）得出包括6名一隊球員、6名職員的結果呈陰性。會方周四（2日）再公布其餘60名人員檢驗結果，全部亦告呈陰性，確定隊中除早前染病的職員外，全部人員「大步檻過」！

「藍鳥」隊長黃洋為第一批得出陰性檢測結果的球員，他受訪時坦言當證實自己無礙時「鬆一口氣」，但隨後很快便再度擔憂其他傑志人員的健康。他讚揚球會在處理今次突發事件反應之快，得悉有職員染病便立即安排所有人進行檢測，還為一些不適宜作家居檢疫的人員提供酒店住宿，並供應一日3餐。他亦藉此感謝在這段時間一直幫助整間球會的人員：「多謝一直為我哋提供資源嘅容樹恆醫生，同埋期間不斷為事情奔走嘅職員，希望我哋傑志可以一齊捱過呢段咁辛苦嘅疫情！」

而球隊暫代主教練朱志光則對檢測結果感高興：「幾日嚟都好擔心，始終影響住好多個家庭，特別係球會多年作領導嘅我，感到好大壓力，依家大家冇事都好開心。」

另外，根據醫學團隊指示，所有職、球員將繼續進行14日家居隔離，從接觸患者最後一天開始計算，大部分職、球員將隔離至周日（5日）。而賽馬會傑志中心將於周五（3日）進行深層消毒清潔，並於下周一（6日）恢復有限度服務。